Lan tỏa văn hóa giao thông thời đại số qua cuộc thi trực tuyến

Lễ phát động các cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông'' diễn ra sáng nay K.S

Sáng 10.11, Báo Công lý phối hợp Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông TP.HCM, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam (Văn phòng Bộ GD-ĐT) tổ chức lễ phát động các cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông".

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong thời kỳ chuyển đổi số; góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.

Bốn cuộc thi trực tuyến năm nay gồm: tìm hiểu pháp luật về việc tham gia giao thông trên đường cao tốc; tìm hiểu luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024 và kỹ năng lái xe an toàn; tìm hiểu pháp luật về hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; tìm hiểu pháp luật về trách nhiệm của người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Mỗi cuộc thi gồm 4 khối kiến thức: cơ bản, tình huống thực tế, tổng hợp và tự luận; giúp người dự thi vừa học, vừa rèn luyện tư duy pháp lý, vừa tự đánh giá khả năng hiểu biết và vận dụng luật trong đời sống hằng ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Lan Phương, Phó tổng biên tập Báo Công lý, đại diện Ban Tổ chức, nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là hướng đi tất yếu, giúp lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

"Hệ thống thi được thiết kế thân thiện, dễ truy cập trên mọi thiết bị, với AI hỗ trợ chấm điểm và thống kê dữ liệu, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công bằng cho mọi thí sinh", bà Phương chia sẻ.

Ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam (Văn phòng Bộ GD-ĐT), phát biểu tại lễ phát động K.S

Đại diện ngành giáo dục, ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam (Văn phòng Bộ GD-ĐT), khẳng định an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm mà còn là văn hóa ứng xử trong đời sống hiện đại. Việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến chính là phương thức sinh động giúp học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật một cách chủ động, hấp dẫn, phù hợp với thời đại số.

Theo kế hoạch, các cuộc thi trực tuyến ''Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông'' sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 23.11, hoàn toàn trên nền tảng số tại địa chỉ https://cuocthi.congly.vn, cho phép người dân trên mọi miền đất nước tham gia thuận tiện.

