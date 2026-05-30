Theo chân CSGT TP.HCM tuần tra xuyên đêm: Nhiều người say quên cả đường về

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "làm sạch địa bàn" của Công an TP.HCM, hướng tới mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng PC08) đã đồng loạt tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát nồng độ cồn và chất kích thích trên các tuyến đường, hẻm nhỏ. Đêm 29, rạng sáng 30.5, chúng tôi theo chân tổ công tác để ghi nhận thực tế chiến dịch tuần tra lưu động này.

Người vi phạm năn nỉ, gọi điện cầu cứu bất thành

Khoảng 21 giờ ngày 29.5, khi tổ công tác đang di chuyển trên đường Trương Thị Ngào (phường Trung Mỹ Tây), phát hiện anh N.T.T (30 tuổi) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện. Vừa thấy bóng dáng CSGT, anh T. thoáng giật mình. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy anh vi phạm mức 0,435 mg/lít khí thở.

Đứng trước biên bản, T. phân trần với giọng nhừa nhựa: "Em nhậu ngay quán gần đây, cách nhà chưa đầy 200 mét. Nghĩ sát nhà nên mới tự chạy, mấy bạn nhậu chung cũng đã bắt Grab về hết rồi". Khi cán bộ tuyên truyền về nguy hiểm của việc lái xe khi say, T. liên tục lấy điện thoại ra gọi cho "người thân" để nhờ can thiệp nhưng tổ công tác kiên quyết xử lý.

Tương tự, tại giao lộ đường Song Hành QL22 - Lê Thị Hà (xã Hóc Môn), anh P.N.T.T cũng bị lập biên bản với mức 0,301 mg/lít khí thở. Anh T. năn nỉ: "Em có mỗi chiếc xe để đi làm, mấy anh đừng giữ xe em". Dù liên tục dùng điện thoại gọi "cứu viện", anh vẫn bị lập biên bản tạm giữ phương tiện sau khi được lực lượng chức năng giải thích: "Giữ xe là để bảo vệ an toàn cho chính bạn và người đi đường".

Say đến mức... quên lối về nhà

Càng về khuya, những con hẻm nhỏ tại xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn hay đường Trần Văn Mười càng trở nên vắng lặng.

Gần 0 giờ ngày 30.5, trên đường Dương Công Khi, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng dở khóc dở cười. Ông Đ.Đ.L (47 tuổi) chạy xe máy trong tình trạng "say khướt", xe nổ máy nhưng ông cứ loạng choạng, quay đầu xe liên tục.

Ông Đ.Đ.L ngồi bệt xuống đất chờ ký biên bản. Ánh mắt ông đượm vẻ hối lỗi xen lẫn mệt mỏi

Khi bị dừng xe, ông L. thở hắt ra mùi men nồng nặc, giọng nói không còn tròn chữ, lập bập: "Em... em nhậu với anh em, xong bạn nó 'gài' bảo cứ đi đường này đi rồi vòng lại, thế là em quên luôn lối về". Khi biết mình bị phạt ở khung cao nhất, ông L. nhăn mặt, ngồi bệt xuống đất chờ ký biên bản. Ánh mắt ông đượm vẻ hối lỗi xen lẫn mệt mỏi: "Tôi sai thì tôi chịu, giờ tự bắt xe về thôi, chứ xe là tài sản duy nhất của công nhân mà giờ bị giữ thì khổ thật".

Người dân an tâm hơn

Không chỉ tập trung ở các quốc lộ đường lớn, tổ tuần tra còn len lỏi vào các tuyến hẻm sâu, khu vực Bến xe An Sương và chợ đầu mối Hóc Môn. Việc kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy tại chỗ được thực hiện nghiêm ngặt.

Ông V.V.N (ở đường Trần Văn Mười), một người đi làm về khuya được kiểm tra hành chính, chia sẻ: "Đường về khuya tối tăm, nhiều đoạn vắng vẻ nên đi tôi cũng thấy bất an. Nhưng thấy các anh CSGT tuần tra thường xuyên thế này, tôi thấy an tâm hơn hẳn".

Bà Nguyễn Thị Hoa (người dân sống gần ngã ba Giồng) phấn khởi nói: "Từ ngày có lực lượng tuần tra lưu động vào tận các ngõ ngách, tình trạng thanh niên nẹt pô hay nhậu nhẹt quậy phá giảm hẳn. Mong các anh duy trì thường xuyên để trị mấy 'ông xỉn' lái xe, đảm bảo an toàn cho bà con".

Theo Công an TP.HCM, trong thời gian từ ngày 1.5 - 28.5, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã phát hiện, lập biên bản xử phạt tổng số 21.755 trường hợp vi phạm liên quan hành vi dừng, đỗ xe trái quy định. Trong đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp đã phát hiện xử lý 11.336 trường hợp, gồm: 835 trường hợp xe khách, 2.763 trường hợp xe tải, 5.159 trường hợp xe ô tô con và 2.579 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera giám sát và công tác ghi nhận hình ảnh, lực lượng chức năng đã thực hiện thông báo xử phạt nguội đối với 10.419 trường hợp vi phạm.





