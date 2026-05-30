TP.HCM xử phạt hơn 21.700 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, có cả xe máy

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 1.5 - 28.5, lực lượng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt tổng số 21.755 trường hợp vi phạm liên quan hành vi dừng, đỗ xe sai quy định.

Trong đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp, CSGT phát hiện xử lý 11.336 trường hợp, gồm: 835 trường hợp xe khách, 2.763 trường hợp xe tải, 5.159 trường hợp xe ô tô con và 2.579 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy.

Nhiều trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định bị CSGT TP.HCM xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera giám sát và công tác ghi nhận hình ảnh, lực lượng chức năng đã thực hiện thông báo xử phạt nguội đối với 10.419 trường hợp vi phạm.

Theo CSGT, tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định vẫn còn diễn ra tại nhiều tuyến đường, khu vực tập trung đông phương tiện như chợ, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… gây cản trở giao thông, thu hẹp mặt đường lưu thông, làm gia tăng nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, CSGT TP.HCM tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra lưu động, tập trung xử lý tại các tuyến, địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm.

CSGT sẽ đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hơn 2.500 trường hợp người đi xe máy bị phạt lỗi dừng, đỗ xe sai quy định trong 28 ngày ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến nghị người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe; không dừng, đỗ phương tiện tại nơi có biển cấm, trên cầu, gần giao lộ, khu vực che khuất tầm nhìn hoặc gây cản trở giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Việc tăng cường xử phạt các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định nằm trong kế hoạch 45 ngày đêm cao điểm của Công an TP.HCM về "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

CSGT xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ xe sai quy định nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm ùn tắc giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.