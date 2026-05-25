Đời sống Cộng đồng

Đỗ xe trên vỉa hè chung cư, trường học: Hàng loạt người bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Vũ Phượng
25/05/2026 06:15 GMT+7

Gần 2.300 người đỗ xe trên vỉa hè chung cư, trường học, bệnh viện... đã bị CSGT Hàng Xanh xử phạt, trong đó nhiều trường hợp bị phạt nguội.

Tình trạng ô tô dừng, đỗ xe sai quy định trước trường học, bệnh viện, chợ dân sinh, trung tâm thương mại… đang gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xử lý 2.293 trường hợp vi phạm.

Ô tô đỗ trên vỉa hè chung cư trên đường Nguyễn Xí bị CSGT phạt nguội

Tại nhiều tuyến đường trong khu dân cư, trước cổng trường học, bệnh viện, khu chung cư hay các chợ dân sinh, lực lượng CSGT ghi nhận không ít trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè khiến giao thông ùn ứ, người dân bức xúc.

Đáng chú ý, nhiều tài xế cho dừng, đỗ xe ngay khu vực giao lộ, đoạn đường cong, nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ hoặc chắn lối ra vào nhà dân. Những hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã lập biên bản xử lý 2.293 trường hợp ô tô vi phạm quy định về dừng, đỗ xe.

Các trường hợp đỗ xe gây cản trở giao thông mà không có mặt chủ xe, CSGT sẽ cẩu về bãi tạm giữ

Trước thực trạng trên, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường bố trí các tổ tuần tra lưu động tại những "điểm nóng" thường xuyên xảy ra ùn tắc và vi phạm dừng, đỗ xe.

Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định. Với các trường hợp tài xế cố tình rời khỏi phương tiện, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, CSGT sẽ sử dụng xe cẩu chuyên dụng để niêm phong, di dời phương tiện về bãi tạm giữ để xử lý.

Không chỉ xử lý trực tiếp, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh phạt nguội qua hình ảnh đối với các trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định. Đây được xem là giải pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT Hàng Xanh cho biết việc chấp hành nghiêm quy định về dừng, đỗ xe không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn hơn cho người dân.

