CSGT hóa trang trên cao tốc, hàng loạt tài xế bị phạt nguội lỗi quen thuộc

Vũ Phượng
22/05/2026 06:15 GMT+7

Chỉ trong 9 ngày, CSGT phát hiện 69 tài xế chuyển làn không bật tín hiệu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nhiều trường hợp bị camera ghi hình phạt nguội với mức phạt đến 5 triệu đồng.

Ngày 22.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đang tăng cường ghi hình, phạt nguội hành vi chuyển làn không bật tín hiệu báo trước trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tại đoạn Cầu Cạn nhiều xe chuyển làn không bật xi nhan lọt vào camera phạt nguội

Theo đơn vị, từ ngày 13 - 21.5, lực lượng chức năng đã phát hiện 69 trường hợp tài xế vi phạm lỗi chuyển làn không có tín hiệu báo trước, trong đó nhiều trường hợp bị camera nghiệp vụ ghi hình để xử phạt nguội.

Trong đó, CSGT trực tiếp dừng xe, lập biên bản xử lý 18 trường hợp; đồng thời ghi hình, gửi thông báo phạt nguội 51 trường hợp còn lại.

Đáng chú ý, ngoài lực lượng tuần tra công khai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 còn bố trí cán bộ hóa trang ghi hình các phương tiện vi phạm trên tuyến.

Hình ảnh từ camera nghiệp vụ sẽ được trích xuất để xác minh biển số, gửi thông báo phạt nguội theo quy định.

CSGT hóa trang trên xe dân sự ghi hình phạt nguội

Những xe vi phạm đều có clip ghi lại quá trình vi phạm

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, nhiều tài xế vẫn có thói quen "đánh lái" chuyển làn khá đột ngột, nhất là khi thấy khoảng trống phía trước hoặc muốn vượt xe khác.

Không ít người cho rằng chỉ chuyển làn trong tích tắc nên không cần bật xi nhan. Tuy nhiên, trên cao tốc - nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao - chỉ một pha chuyển hướng bất ngờ cũng có thể khiến xe phía sau không kịp xử lý.

Theo CSGT, một số trường hợp khi bị dừng xe còn tỏ ra bất ngờ vì nghĩ lỗi nhỏ sẽ không bị xử phạt. Nhưng camera nghiệp vụ vẫn ghi nhận đầy đủ hành vi vi phạm.

Nếu dừng xe trực tiếp, hành vi này ngoài phạt tiền, trừ điểm bằng lái còn bị tạm giữ xe 7 ngày

Nghị định 168/2024 quy định hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi điều khiển ô tô bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp CSGT phát hiện trực tiếp, người vi phạm còn bị tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định hiện hành.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo tài xế khi lưu thông trên cao tốc cần quan sát kỹ gương chiếu hậu, bật tín hiệu chuyển hướng từ sớm và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn. CSGT nhấn mạnh, nhiều tài xế vẫn nghĩ quên bật xi nhan khi chuyển làn chỉ là lỗi nhỏ. Nhưng trên cao tốc, nơi các xe chạy với tốc độ lớn, chỉ một cú đánh lái bất ngờ cũng có thể khiến xe phía sau không kịp phản ứng.

