Tài xế xe tải đi ngược chiều bị CSGT TP.HCM phạt 19 triệu nói... do nhìn nhầm

Vũ Phượng
19/05/2026 04:50 GMT+7

Tài xế xe tải đi ngược chiều đã bị CSGT TP.HCM lập biên bản phạt 19 triệu, anh giải thích do nhìn nhầm nên mới vi phạm.

Sáng 19.5, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã mời nam tài xế điều khiển xe tải đi ngược chiều trên đường Liên Phường, gây xôn xao mạng xã hội đến trụ sở để làm việc và xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an chiều 18.5, tài xế được xác định là anh P.T.N (30 tuổi, quê Đắk Lắk). Người này thừa nhận bản thân là người trực tiếp điều khiển xe tải biển số 50H - 910.xx xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh xe tải đi ngược chiều lọt vào camera của người đi đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo lời trình bày của tài xế, khoảng 9 giờ 45 phút sáng 18.5, anh điều khiển xe tải lưu thông trên đường Liên Phường theo hướng từ đường Liên Phường về vòng xoay Phú Hữu, đoạn qua địa bàn phường Phước Long, TP.HCM.

Khi đến khu vực cầu Rạch Ông Cày, do thiếu quan sát và nhìn nhầm hệ thống biển báo giao thông, tài xế đã điều khiển xe tải đi vào phần đường ngược chiều bên trái.

Nam tài xế cho biết sau khi điều khiển xe đi khoảng 500 m, phát hiện phía bên phải có dải phân cách cùng hướng lưu thông bất thường nên mới nhận ra mình đi sai chiều. Sau đó, tài xế cho xe chuyển hướng trở lại đúng làn đường theo quy định như nội dung clip ghi lại.

Quá trình làm việc với lực lượng CSGT, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời cam kết chấp hành việc xử phạt và không tái phạm.

Theo Đội CSGT Cát Lái, với hành vi điều khiển xe tải đi ngược chiều trên đường có gắn biển "Cấm đi ngược chiều", tài xế đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Tài xế đến làm việc tại trụ sở Đội CSGT Cát Lái

ẢNH: PC08

Căn cứ Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" sẽ bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian qua, nhiều hành vi vi phạm giao thông như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chạy vào làn khẩn cấp hay chuyển hướng sai quy định đều bị phát hiện và xử lý thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, camera hành trình của các phương tiện khác cũng như hình ảnh do người dân cung cấp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định khi lưu thông, chú ý quan sát biển báo, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng điều tiết để tránh vi phạm đáng tiếc.

Theo CSGT, với sự phát triển của hệ thống camera giám sát trên nhiều tuyến đường cùng việc người dân ngày càng chủ động ghi nhận, phản ánh vi phạm giao thông, các hành vi vi phạm rất dễ bị phát hiện và xử lý theo quy định.

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm 45 ngày đêm: Những lỗi nào bị phạt nghiêm?

