Đường Cộng Hòa đảo chiều sáng đầu tuần, giao thông ổn định: 'Đỡ tốn thời gian hơn nhiều'

Sáng 18.5, dù là thứ hai đầu tuần với lượng phương tiện tăng cao, giao thông trên đường Cộng Hòa (TP.HCM) vẫn duy trì trạng thái ổn định sau khi triển khai phương án đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm.



Đường Cộng Hòa sáng đầu tuần xe đông, nhưng các phương tiện di chuyển ổn định ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khoảng 7 giờ, dòng xe từ khu vực đường C12 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm TP.HCM bắt đầu đông dần. Tuy nhiên, thay vì cảnh xe chen chúc, "đứng bánh" kéo dài như trước đây, các phương tiện vẫn di chuyển đều trên phần đường đảo chiều.

Một số thời điểm, lượng xe dồn đông tại nút giao Cộng Hòa - Út Tịch và khu vực đầu tuyến gần giao lộ Cộng Hòa - C12 khiến tốc độ lưu thông chậm lại. Với sự điều tiết, hướng dẫn của Đội CSGT Tân Sơn Nhất tại các điểm giao, các dòng xe vẫn giữ được nhịp di chuyển ổn định, không xảy ra cảnh xung đột giữa các hướng phương tiện như trước.

Phần đường đảo chiều linh hoạt được bố trí cho các xe đi thẳng liên tục ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến hôm nay, người dân đã quen hơn với việc tổ chức lại giao thông trên đường Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ trên cao có thể thấy phần đường đảo chiều tạo thành một "luồng xanh" kéo dài giữa trục Cộng Hòa. Để hạn chế tình trạng cắt ngang, lấn làn vốn là nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, các barie di động được đặt tại đây để ưu tiên xe đi thẳng liên tục trên tuyến đường này.

Bớt thời gian di chuyển được 20 phút vì đỡ kẹt xe

Nhiều người dân thường xuyên đi qua tuyến đường này cho biết cảm nhận rõ sự thay đổi sau vài ngày vận hành chính thức phương án mới.

Anh Lộc Phát (ở quận Tân Phú cũ) cho biết trước đây từ nhà đến nơi làm đi qua đường Cộng Hòa vào giờ cao điểm buổi sáng, anh thường mất khoảng 30 - 45 phút vì xe đông từ thứ hai đến thứ sáu. Tuy nhiên, những ngày gần đây, thời gian di chuyển đã rút ngắn đáng kể.

"Hiện tại tôi đi khoảng 20 - 25 phút thôi. Xe vẫn đông nhưng thông thoáng hơn trước nhiều, ùn tắc có cải thiện rõ. Việc tổ chức lại giao thông như vậy là rất tốt", anh Phát nói.

Giao lộ Cộng Hòa - C12 xe đông, người dân không có lộ trình đi thẳng đã chủ động đi ở phần đường sát vỉa hè ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù xe cộ đông đúc nhưng giao thông đầu tuần ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất đã "dễ thở" ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo anh Phát, thay đổi dễ nhận thấy nhất là dòng xe không còn chen kín từng mét đường như trước. Người đi làm cũng bớt áp lực hơn vào mỗi buổi sáng.

"Ngày xưa tôi phải dậy từ 5 - 6 giờ sáng để canh đường kẹt. Giờ có thể đi trễ hơn một chút mà vẫn kịp giờ làm. Đỡ tốn thời gian, đỡ mệt hơn rất nhiều", anh chia sẻ.

Người đàn ông này cũng cho rằng mô hình tổ chức giao thông kiểu đảo chiều làn xe có thể nghiên cứu áp dụng ở thêm nhiều tuyến đường lớn khác của TP.HCM để giảm áp lực ùn tắc.

"Không chỉ đường Cộng Hòa, tôi nghĩ những tuyến đông xe như đường Phạm Văn Đồng hay các khu vực thường xuyên kẹt xe khác cũng có thể nghiên cứu áp dụng để cải thiện giao thông", anh Phát nói thêm.

Tại đoạn kết thúc đảo chiều làn xe, có thời điểm đông đúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng chung cảm nhận, anh Phạm Hoàng Long (ở phường Tân Bình) cho biết trước đây vào giờ cao điểm sáng, xe cộ thường kẹt cứng sát lề đường, nhiều người lo trễ giờ làm nên phải leo lên vỉa hè để chạy.

"Trước kia xe kẹt từ đây tới sát chân cầu luôn, ô tô đi sát lề, xe máy chen nhau rất ngột ngạt. Giờ thì đỡ hơn nhiều nhờ làn đảo chiều", anh Long nói.

Theo anh Long, điều tích cực là dòng xe hiện nay thông thoáng hơn nên người dân không còn phải leo vỉa hè như trước. Không gian dành cho người đi bộ cũng được trả lại phần nào.

"Khi đường kẹt cứng, người ta sợ trễ giờ nên chạy cả lên lề, người đi bộ không còn chỗ đi. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, cảm giác lưu thông thông thoáng hơn, không còn bí bách như trước", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, việc tạo luồng xanh cho xe cộ đi lại dễ dàng hơn cũng gây ra những bất tiện cho người đi bộ khi muốn qua đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tích cực về giao thông, thực tế tại hiện trường vẫn còn một số bất tiện, đặc biệt với người đi bộ.



Do dòng xe di chuyển liên tục trên nhiều làn, không ít người đứng khá lâu bên đường nhưng vẫn ngần ngại sang đường. Một số người phải chờ nhiều phút mới tìm được khoảng trống giữa các dòng xe để băng qua.

Nhiều ý kiến cho rằng cùng với việc tổ chức lại làn xe để giảm ùn tắc, cơ quan chức năng cần nghiên cứu thêm giải pháp hỗ trợ người đi bộ như tăng thời gian đèn tín hiệu, bổ sung vạch qua đường hoặc bố trí lực lượng hỗ trợ tại các điểm đông người.

Sau nhiều năm là một trong những "điểm nóng" ùn tắc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, những chuyển biến trên đường Cộng Hòa trong sáng đầu tuần được xem là tín hiệu tích cực. Hiện Sở Xây dựng cùng Phòng CSGT Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều chỉnh để phương án đảo chiều làn xe hiệu quả hơn.