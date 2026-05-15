Đường Cộng Hòa đảo chiều sáng 15.5: 'Không còn cảnh nhích 30 phút qua cửa ngõ Tân Sơn Nhất'

6 giờ sáng 15.5, dòng xe từ hướng đường Trường Chinh đổ về đường Cộng Hòa bắt đầu đông dần như thường lệ. Nhưng khác với cảnh chen chúc quen thuộc nhiều năm qua ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, sáng nay các phương tiện được CSGT hướng dẫn đi vào phần đường linh hoạt vừa chính thức vận hành sau 2 ngày thí điểm.

Đường Cộng Hòa lưu thông dễ dàng hơn trong ngày chính thức đảo chiều làn xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữa tiếng còi điều tiết liên tục của lực lượng chức năng, nhiều tài xế chậm rãi quan sát biển báo điện tử mới lắp, rồi chạy theo dòng xe được phân luồng vào làn đảo chiều. Có người còn lúng túng vì chưa quen hướng lưu thông mới, nhưng cũng không ít người bắt đầu cảm nhận giao thông trên đường Cộng Hòa bớt cảnh nhích từng mét trong giờ cao điểm.

Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM túc trực điều tiết, tạo "luồng xanh" cho dòng xe lưu thông, bước đầu giúp giảm xung đột giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Bất ngờ giao thông trên đường Cộng Hòa

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hướng từ đường Trường Chinh đi đường Út Tịch được ưu tiên tăng thêm làn xe trong giờ cao điểm sáng. Như vậy, hướng vào trung tâm TP.HCM có 4 làn xe lưu thông, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn.

Hướng vào trung tâm có 4 làn xe trong giờ cao điểm sáng ẢNH: NHẬT THỊNH

Khác với 2 ngày đầu thí điểm còn khá lúng túng, sáng nay hệ thống biển báo điện tử đã bắt đầu hiển thị hướng dẫn lưu thông rõ ràng. Tại các điểm giao cắt, CSGT liên tục điều tiết để tạo "luồng xanh" cho phương tiện di chuyển trong phần đường linh hoạt. Nhờ vậy, tình trạng xe cắt ngang dòng lưu thông gây nguy hiểm và ùn ứ trong làn đảo chiều giảm đáng kể.

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết sau khi Sở Xây dựng hoàn thiện đề án tổ chức giao thông trên tuyến Cộng Hòa, PC08 đã chỉ đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp điều tiết, phân luồng theo phương án được đề xuất.

CSGT Tân Sơn Nhất túc trực tại các giao lộ hướng dẫn người dân lưu thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Phần đường linh hoạt được tạo "luồng xanh" di chuyển, không còn tình trạng xe giao cắt gây hỗn loạn ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo trung tá Tuấn, đây vẫn là giai đoạn đầu triển khai nên nhiều người dân còn bỡ ngỡ với hướng lưu thông, biển báo và vạch kẻ đường. Vì vậy, lực lượng CSGT cùng các đơn vị hỗ trợ đang cố gắng túc trực liên tục để hướng dẫn người dân đi đúng làn, đúng hướng.

"Bước đầu ghi nhận trên tuyến chưa xảy ra xung đột giao thông lớn", trung tá Hoàng Bá Tuấn đánh giá và cho biết sau buổi vận hành đầu tiên, các đơn vị sẽ tiếp tục họp để đánh giá thực tế, từ đó điều chỉnh hạ tầng, biển báo và phương án tổ chức giao thông phù hợp hơn.

Cơ quan chức năng tổ chức phần đường đảo chiều là làn hỗn hợp để xe máy cũng có thể lưu thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết hiện nhiều người dân vẫn chưa quen với phương án lưu thông mới, đặc biệt là người đi bộ. Một số xe máy cũng chưa mạnh dạn đi vào làn đường linh hoạt nên vẫn xuất hiện ùn ứ cục bộ ở khu vực hông cầu vượt Hoàng Hoa Thám, hướng từ ngoại thành vào trung tâm.

Theo ông Giang, khi người dân quen dần với cách tổ chức giao thông mới, tình hình sẽ cải thiện tốt hơn. Sở Xây dựng cũng đang tiếp tục theo dõi để điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế lưu thông.

Dù xe đông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển ổn định ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên chính việc tạo "luồng xanh" cho xe chạy lại gây khó khăn cho người đi bộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, ngành giao thông TP.HCM cho biết nếu mô hình này phát huy hiệu quả, thành phố sẽ nghiên cứu triển khai ở các tuyến cửa ngõ khác - nơi lưu lượng phương tiện thay đổi mạnh theo từng khung giờ giữa nội thành và ngoại thành.

Dù giao thông bước đầu thông thoáng hơn, nhiều người đi bộ vẫn gặp khó khăn khi qua đường. Bạn Ngọc Ánh, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết từ khi tổ chức lại giao thông, việc sang đường trở nên nguy hiểm hơn do xe chạy liên tục và không có khoảng dừng để người đi bộ băng qua.



"Em mong có đoạn băng qua đường thuận tiện hơn hoặc có cầu vượt cho người đi bộ", Ngọc Ánh chia sẻ.

Không còn cảnh nhích từng chút

Nhiều người dân, tài xế thường xuyên lưu thông qua khu vực cho biết không còn cảnh nhích từng mét, mất 30 - 40 phút mới qua được đoạn đường này trong giờ cao điểm.

Ở góc nhìn người thường xuyên chạy xe qua tuyến này, anh Nguyễn Duy Khánh (30 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) đánh giá phương án đảo chiều giúp giao thông buổi sáng đỡ ùn tắc hơn trước.

Người dân thở phào vì lưu thông dễ dàng hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

"Tôi chạy xe giờ cao điểm trước đây có khi mất 30 - 40 phút mới qua được đoạn này. Nếu tổ chức lại giao thông mà rút xuống còn khoảng 15 phút thì tài xế đỡ cực, chạy được nhiều cuốc hơn", anh Khánh nói.

Dù vẫn còn những bất tiện với người đi bộ hay sự bỡ ngỡ trong những ngày đầu triển khai, nhiều người dân cho rằng phương án đảo chiều trên đường Cộng Hòa đang cho thấy tín hiệu tích cực khi dòng xe giờ cao điểm dần thông thoáng hơn.

Người dân kỳ vọng "dễ thở" hơn trên các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau nhiều năm trở thành một trong những điểm kẹt xe căng thẳng nhất cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, người dân kỳ vọng việc tổ chức giao thông linh hoạt lần này có thể giúp hành trình đi làm, mưu sinh mỗi ngày bớt cảnh nóng nực, chờ đợi và chen chúc giữa dòng xe ken đặc.