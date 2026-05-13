Đường Cộng Hòa thí điểm đảo chiều, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng

Chiều 13.5, cơ quan chức năng TP.HCM bắt đầu thí điểm phương án đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa trước thời điểm vận hành chính thức vào ngày 15.5.

Theo ghi nhận, trong khung giờ cao điểm chiều, lượng phương tiện đổ dồn về khu vực này rất đông theo hướng từ trung tâm TP.HCM đi đường Trường Chinh khiến giao thông nhiều thời điểm rơi vào cảnh chen chúc. Dòng xe nối dài, nhích từng chút một qua đoạn thí điểm tổ chức giao thông mới.

Nhiều người đi xe máy mệt mỏi len lỏi giữa các làn ô tô ken đặc. Không ít tài xế phải liên tục quan sát biển báo, vạch kẻ đường và hướng di chuyển của dòng xe để tránh đi nhầm làn trong lúc phương án phân luồng đang được điều chỉnh.

Tại một số nút giao, phương tiện di chuyển chậm kéo dài, tiếng còi xe liên tục vang lên giữa dòng phương tiện ken đặc. Một số người dân cho biết mất nhiều thời gian hơn thường ngày để di chuyển qua khu vực đường Cộng Hòa do chưa quen với cách tổ chức giao thông mới.

Dù còn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ trong buổi đầu thí điểm, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vẫn túc trực để điều tiết, hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng di chuyển mới.

Tuy nhiên, nhiều người không đủ kiên nhẫn chờ đợi đã chạy xe máy lên vỉa hè để mong thoát khỏi điểm kẹt xe.

Theo CSGT, việc đơn vị thi công khẩn trương lắp đặt dải phân cách, biển báo trên đường Cộng Hòa cũng khiến tuyến đường thêm ùn ứ vào giờ cao điểm

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ triển khai phương án đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Út Tịch, nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.



Theo phương án mới, đoạn đường dài khoảng 1,6 km sẽ được tổ chức lưu thông linh hoạt bằng dải phân cách cứng đặt giữa đường. Vào buổi sáng, hướng từ C12 đi đường Út Tịch sẽ được tăng lên 4 làn xe để ưu tiên lượng phương tiện đi vào trung tâm TP.HCM, hướng ngược lại còn 2 làn.

Đến giờ cao điểm chiều, phương án sẽ đảo ngược: hướng từ đường Út Tịch đi đường C12 được bố trí 4 làn để giải tỏa dòng xe rời trung tâm, chiều còn lại còn 2 làn. Ngoài giờ cao điểm, đường Cộng Hòa vẫn duy trì lưu thông như hiện nay với 3 làn mỗi chiều.



Trong thời gian đầu triển khai, lực lượng CSGT sẽ trực tiếp điều tiết giao thông, vận hành hệ thống rào chắn di động ở hai đầu tuyến và hướng dẫn người dân lưu thông đúng làn. Trên tuyến cũng sẽ có bảng điện tử hiển thị hướng đi và số làn được phép lưu thông theo từng thời điểm để hạn chế nhầm lẫn.