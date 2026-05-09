Đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe: Nhận biết thế nào để tránh đi nhầm?

Những ngày qua, nhiều người đi qua đường Cộng Hòa (TP.HCM) chú ý khi giữa tuyến xuất hiện thêm dải phân cách thép, vạch kẻ mới để phục vụ phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo giờ cao điểm.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, từ ngày 15.5, đoạn đường Cộng Hòa từ đường C12 đến đường Út Tịch sẽ điều chỉnh số làn xe lưu thông theo từng khung giờ trong ngày với chiều dài 1,6 km.

Phương án này được triển khai nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất bằng cách điều chỉnh linh hoạt chiều lưu thông trên các làn đường theo từng khung giờ, phù hợp lưu lượng xe thực tế ở mỗi hướng.

Người dân đi sao để tránh nhầm?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, vào các khung giờ cao điểm, các đơn vị sẽ bố trí lực lượng vận hành hệ thống rào kéo di động ở 2 điểm đầu của tuyến đường để điều chỉnh chiều lưu thông trên phần giữa đường.

Rào chắn ở 2 đầu được bố trí phản quang, biển báo ở rào chắn giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết (rào chắn này trước đây đã được áp dụng tại cầu thép Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa).

Vào ban đêm, đường Cộng Hòa vẫn lưu thông 2 chiều (mỗi chiều lưu thông gồm 3 làn xe) như trước đây. Vào giờ cao điểm sẽ có lực lượng điều tiết giao thông trực tiếp hướng dẫn phân luồng giao thông và có bố trí bảng quang báo điện tử thể hiện nội dung tổ chức giao thông trên từng làn đường lưu thông.

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, sau khi tổ chức điều chỉnh, giao thông trên đường Cộng Hòa sẽ được cải thiện, giảm tình trạng ùn xe vào các giờ cao điểm do tăng thêm 1 làn đường lưu thông.

Sau khi tổ chức điều chỉnh giao thông trên đường Cộng Hòa, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá phương án sau 1 tháng, bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông... và nhân rộng trên địa bàn TP.HCM đối với các tuyến đường có tính chất tương tự.

Tổ chức đảo chiều làn xe trên đường Cộng Hòa thế nào?

Trả lời PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đường Cộng Hòa (đoạn từ đường C12 đến đường Út Tịch) có 6 làn đường, lưu thông 2 chiều, được phá dỡ dải phân cách trồng cây giữa đường, lắp đặt bổ sung dải phân cách thép tạo thành 3 phần đường, mỗi phần đường 2 làn đường.

Theo đó, 2 phần đường 2 bên (phía nhà dân) vẫn tổ chức 2 chiều như hiện nay. 2 làn đường giữa sẽ được điều chỉnh chiều lưu thông linh hoạt theo giờ cao điểm sáng và chiều.

Như vậy, người dân sẽ lưu thông trên đường Cộng Hòa như sau:

Giờ cao điểm sáng:

Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (hướng vào thành phố): Lưu thông 4 làn đường.



Hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (hướng ra thành phố): Lưu thông 2 làn đường.

Giờ cao điểm chiều:

Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (hướng vào thành phố): Lưu thông 2 làn đường.



Hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (hướng ra thành phố): Lưu thông 4 làn đường.

Ngoài giờ cao điểm:

Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (hướng vào thành phố): Lưu thông 3 làn đường.



Hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (hướng ra thành phố): Lưu thông 3 làn đường.



Đường Cộng Hòa là tuyến đường trục, cửa ngõ ra vào thành phố có lượng xe đi lại rất lớn. Do là đường cửa ngõ nên vào giờ cao điểm sáng, lượng xe theo hướng vào trung tâm tăng rất cao, vượt quá khả năng thông xe của phần đường chiều vào gây ùn xe tại các giao lộ, trong khi đó, phần đường chiều ra thành phố thông thoáng. Vào giờ cao điểm chiều, tính chất giao thông ngược lại.

Do đó, việc tổ chức giao thông linh hoạt trên từng làn đường nhằm đảm bảo số làn xe đáp ứng lưu lượng thực tế trong từng thời điểm, từ đó giảm ùn tắc giao thông.

Trước đây, Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã phối hợp Công an TP.HCM điều tiết linh hoạt các làn xe trên cầu vượt thép Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám nhằm kéo giảm ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm theo hướng lưu thông có mật độ lớn hơn và đang tiếp tục điều tiết cho đến nay.