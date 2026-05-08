Đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe giờ cao điểm từ 15.5: Người dân đi thế nào?

Ngày 8.5, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch, thuộc các phường Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn Nhất.

Theo đó, kể từ ngày 15.5.2026, đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch) sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông.

Cụ thể, hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh: 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch: 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Đối với 2 làn đường giữa tim đường, chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm trong ngày:

Giờ cao điểm sáng: tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.



Giờ cao điểm chiều: tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Ngoài giờ cao điểm: tổ chức lưu thông hai chiều cho các loại xe.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện cần chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Theo Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, từ trước đến nay, các tuyến đường ở Việt Nam vẫn giữ cách phân làn cố định cho từng chiều xe chạy. Tuy nhiên, lưu lượng thực tế giữa các hướng thường chênh lệch rất lớn vào giờ cao điểm nên việc điều tiết linh hoạt sẽ giúp tận dụng mặt đường hiệu quả hơn.

Thực tế, mô hình này có phần tương tự cách tổ chức giao thông từng áp dụng tại cầu Hoàng Hoa Thám trên đường Cộng Hòa thời gian qua. CSGT trực tiếp di chuyển dải phân cách để điều tiết dòng xe theo giờ cao điểm.

Tuy nhiên, nếu như ở cầu Hoàng Hoa Thám việc điều tiết chủ yếu thực hiện thủ công và chỉ áp dụng ở khu vực đầu cầu, thì tại đường Cộng Hòa lần này sẽ sử dụng hệ thống biển báo điện tử và tổ chức xuyên suốt toàn tuyến.