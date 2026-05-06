Đường 3 chiều đầu tiên ở Việt Nam trên đường Cộng Hòa: Đi sao cho đúng?

Ngày 6.5, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đang tất bật thi công lắp đặt rào chắn dải phân cách trên đường Cộng Hòa để chuẩn bị tổ chức giao thông theo mô hình đường 3 chiều.

Đường Cộng Hòa sẽ là đường đầu tiên ở Việt Nam tổ chức giao thông theo mô hình đường 3 chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là tuyến đường khiến nhiều người dân TP.HCM ngán ngẩm vào giờ cao điểm. Việc tổ chức giao thông đường 3 chiều kỳ vọng sẽ giải quyết kẹt xe tại đây.

Đường 3 chiều là gì?

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết đường 3 chiều trên đường Cộng Hòa là phương án tổ chức phân làn đường linh hoạt theo thời gian trong ngày.

Theo đó, đường Cộng Hòa sẽ được chia thành 3 phần: một phần cố định cho xe đi từ vòng xoay Lăng Cha Cả ra đường Trường Chinh, một phần cố định cho xe đi hướng ngược lại và phần giữa sẽ thay đổi linh hoạt theo tình hình giao thông thực tế.

2 cặp vạch kẻ đường màu trắng đang được lắp dải phân cách để làm đường 3 chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, vào buổi sáng, lượng xe từ vùng ven vào trung tâm đông thì 2 làn giữa sẽ ưu tiên cho chiều đi vào. Đến giờ tan tầm chiều, khi lượng xe từ trung tâm đi ra tăng cao, hệ thống sẽ đảo chiều để ưu tiên hướng ngược lại. Ngoài giờ cao điểm, giao thông sẽ trở về như bình thường, mỗi bên đi theo chiều cố định.

Nói cách dễ hiểu, vào thời điểm đảo chiều, hướng đi ưu tiên sẽ có 2 làn ô tô, 2 làn xe máy. Trong đó, dự kiến phần đường đảo chiều nằm bên trong 2 dải phân cách cứng chỉ có ô tô lưu thông; phía ngoài có làn hỗn hợp dành cho ô tô, xe máy và 1 làn chỉ dành cho xe 2 bánh.

Các dải phân cách đang được lắp đặt ẢNH: NHẬT THỊNH

Những ngày qua, người dân đi trên đường Cộng Hòa thấy xuất hiện thêm nhiều vạch kẻ đường mới, trong đó có 2 cặp vạch trắng nét liền, cách nhau khá xa. Ở giữa tim đường là vạch đôi, nét đứt, màu vàng.

Điều này làm nhiều người thắc mắc, vạch kẻ trắng nét liền là gì, đè lên có bị CSGT phạt không? Trả lời vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng cho biết 2 cặp vạch kẻ đường màu trắng nét liền đôi là giới hạn của dải phân cách.

Sau khi kẻ xong vạch, đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt dải phân cách để chuẩn bị tổ chức giao thông theo mô hình đường 3 chiều.

Người dân đi thế nào trên đường 3 chiều?

Từ trước đến nay, các tuyến đường ở Việt Nam vẫn giữ cách phân làn cố định cho từng chiều xe chạy. Tuy nhiên, lưu lượng thực tế giữa các hướng thường chênh lệch rất lớn vào giờ cao điểm nên việc điều tiết linh hoạt sẽ giúp tận dụng mặt đường hiệu quả hơn.



Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ giải thích, hiện nhiều người dân còn bối rối vì công trình mới đang trong quá trình lắp đặt, hàng rào chưa hoàn thiện nên chưa hình dung được cách lưu thông. Một số tài xế cũng lo ngại việc đè lên vạch kẻ có thể bị xử phạt.

Một số người dân bối rối với vạch kẻ đường hiện nay, chưa rõ cách lưu thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 15.5, đường 3 chiều này sẽ chính thức áp dụng. Khi đó, hệ thống biển báo điện tử sẽ được dùng để thay đổi hướng lưu thông ngay lập tức. Khi đổi chiều, biển báo sẽ hiển thị cấm đi ngược chiều để người dân dễ quan sát và di chuyển đúng hướng.

Theo đại diện trung tâm, nhiều nước trên thế giới cũng áp dụng mô hình đổi chiều làn đường theo giờ cao điểm, nhưng thường sử dụng dải phân cách di động. Khi cần ưu tiên phần đường rộng hơn cho một hướng lưu thông thì có 1 xe chuyên dụng đi đẩy dải phân cách sang một bên.

Vạch kẻ đôi màu vàng nét đứt là vạch xác định ranh giới làn đường có thể thay đổi hướng xe chạy ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, cách làm này tốn khá nhiều chi phí và vận hành phức tạp, không phù hợp với tình hình hiện tại trên đường Cộng Hòa. Do đó, các đơn vị đã lựa chọn phương án tổ chức giao thông đường 3 chiều trên đường Cộng Hòa để giảm chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả điều tiết giao thông.

Trước khi áp dụng, phương án này đã được Sở Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Đường Cộng Hòa thường xuyên ùn tắc vì lưu lượng xe quá đông ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực tế, mô hình này có phần tương tự cách tổ chức giao thông từng áp dụng tại cầu Hoàng Hoa Thám trên đường Cộng Hòa thời gian qua. CSGT trực tiếp di chuyển dải phân cách để điều tiết dòng xe theo giờ cao điểm.

Tuy nhiên, nếu như ở cầu Hoàng Hoa Thám việc điều tiết chủ yếu thực hiện thủ công và chỉ áp dụng ở khu vực đầu cầu, thì tại đường Cộng Hòa lần này sẽ sử dụng hệ thống biển báo điện tử và tổ chức xuyên suốt toàn tuyến.

CSGT Tân Sơn Nhất điều tiết tại các giao lộ trên đường Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Bảng thông báo điều chỉnh giao thông trên đường Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù nhiều ý kiến cho rằng khi không có dải phân cách, đường Cộng Hòa rộng thênh thang, nhưng cơ quan chức năng buộc phải làm dải phân cách để hạn chế tình trạng lấn làn, vượt ẩu ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngành giao thông kỳ vọng phương án mới sẽ giúp lưu thông ổn định hơn tại khu vực vốn có lưu lượng xe rất lớn. Thực tế vào buổi sáng, lượng xe từ bên ngoài vào trung tâm tăng cao trong khi chiều ngược lại khá thông thoáng, nên việc điều chỉnh linh hoạt số làn theo từng thời điểm sẽ giúp tận dụng mặt đường hiệu quả hơn.

Sau thời gian vận hành và đánh giá hiệu quả thực tế, cơ quan chức năng sẽ xem xét khả năng nhân rộng mô hình này sang các tuyến đường khác.