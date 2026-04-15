Thi công ga ngầm metro số 2 đường Cách Mạng Tháng 8: Đi sao tránh kẹt xe?

Để đẩy nhanh tiến độ metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang rào chắn thi công hạ tầng và ga ngầm Lê Thị Riêng trên đường Cách Mạng Tháng 8.

Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đây là trục kết nối trung tâm với cửa ngõ tây bắc, dự báo áp lực giao thông sẽ tăng mạnh, nhất là đoạn Bảy Hiền - Nguyễn Thị Minh Khai.

Ga Lê Thị Riêng sẽ rào chắn một phần đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ Trường Sơn đến Bắc Hải. Phương án chuyển hướng xe lưu thông đoạn qua khu vực thi công nhà ga Lê Thị Riêng sẽ chuyển hướng thoát ra các trục sau:

Đường Cách Mạng Tháng 8 (phía ngã sáu Dân Chủ) - kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - ngã tư Bảy Hiền.



Đường Cách Mạng Tháng 8 (phía ngã sáu Dân Chủ) - đường Tô Hiến Thành (hoặc Trường Sơn) - đường Thành Thái - đường Lý Thường Kiệt - ngã tư Bảy Hiền.



Đường Cách Mạng Tháng 8 (phía ngã sáu Dân Chủ) - đường Đỗ Thị Lời - kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.



Đường Cách Mạng Tháng 8 (phía ngã tư Bảy Hiền) - đường Phạm Văn Hai - kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - trung tâm quận 1 cũ.



Đường Cách Mạng Tháng 8 (phía ngã tư Bảy Hiền) - đường Lý Thường Kiệt - trung tâm quận 1 cũ.



Công trình thi công Ga Lê Thị Riêng sẽ được chia làm 2 giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Thi công và tiến hành rào chắn toàn bộ mặt đường tuyến Cách Mạng Tháng 8 (đoạn tiếp giáp đường Trường Sơn đến đường Bắc Hải). Đoạn đường bao gồm 2 chiều đường, chiều rộng 10,5 m, mỗi chiều đường bố trí 1 làn đường hỗn hợp với chiều rộng khoảng 5 m.

Giai đoạn 1 sẽ rào chắn toàn bộ đoạn Cách Mạng Tháng 8 từ Trường Sơn đến Bắc Hải, bố trí đường tạm rộng khoảng 7 m cho xe máy lưu thông.

Đồng thời, để tránh ùn tắc giao thông, xe ô tô 4 bánh sẽ được thông báo chủ động kế hoạch di chuyển theo các lộ trình thay thế như sau:

Đường Cách Mạng Tháng 8 (hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai) về ngã tư Bảy Hiền:

Phân luồng cho các phương tiện xe ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 chủ động rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ để đi theo lộ trình:

Đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Điện Biên Phủ - đường Trương Định - đường Hoàng Sa - cầu số 9 - đường Trường Sa - đi thẳng hướng ngã tư Bảy Hiền hoặc đường Điện Biên Phủ - đường Trần Quốc Thảo - cầu Lê Văn Sỹ - ngã tư Bảy Hiền.



Đường Điện Biên Phủ - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - cầu Công Lý - đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Hoàng Văn Thụ - đi ngã tư Bảy Hiền.



Đường Cách Mạng Tháng 8 (hướng đường Điện Biên Phủ) về ngã tư Bảy Hiền:

Đường Cách Mạng Tháng 8 - vào ngã sáu Dân Chủ - đường 3 Tháng 2 - đường Thành Thái - đường Bắc Hải - đường Lý Thường Kiệt - hướng ngã tư Bảy Hiền.

Đường Cách Mạng Tháng 8 (hướng ngã sáu Dân Chủ) về ngã tư Bảy Hiền:

Đường Cách Mạng Tháng 8 - Rạch Bùng Binh vào đường Hoàng Sa - cầu số 9 - Trường Sa - hướng ngã tư Bảy Hiền.



Đường Cách Mạng Tháng 8 - Tô Hiến Thành - Thành Thái - Bắc Hải - Lý Thường Kiệt - hướng ngã tư Bảy Hiền.



Đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Đỗ Thị Lời - đường Hoàng Sa - cầu số 8 - Trường Sa - hướng ngã tư Bảy Hiền.



Đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Trường Sơn - đường Nguyễn Giản Thanh/Đồng Nai/Cửu Long - đường Bắc Hải - đường Lý Thường Kiệt - hướng đi ngã tư Bảy Hiền.



Đường Cách Mạng Tháng 8 (hướng ngã tư Bảy Hiền) về trung tâm thành phố:

Đường Trường Chinh - đường Lý Thường Kiệt - hướng đi trung tâm TP.HCM.



Đường Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ - đường Lê Bình/Út Tịch - đường Hoàng Sa - đi trung tâm thành phố.



Đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Phạm Văn Hai - Hoàng Sa - đi trung tâm thành phố.



Giai đoạn 2: sẽ không rào chắn phần mặt đường tuyến Cách Mạng Tháng 8, các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực thi công bình thường. Đồng thời, để tránh ùn tắc giao thông xe ô tô sẽ được thông báo chủ động kế hoạch di chuyển các trục đường lưu thông khác như phương án phân luồng ở trên.

Người dân cần lưu ý gì khi thi công metro số 2?

Theo CSGT, bên cạnh việc thay đổi lộ trình, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo hướng dẫn và sự điều phối của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Người dân cần tuân thủ biển báo, giữ tốc độ ổn định và chủ động đi sớm hơn 15 - 20 phút để tránh ùn tắc.

Việc thi công ga Lê Thị Riêng là bước quan trọng của metro số 2, nhưng cũng tạo áp lực lớn lên giao thông khu vực trong thời gian tới.