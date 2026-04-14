CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn ban ngày: Hoạt động cả khung giờ 10 - 14 giờ

Vũ Phượng
14/04/2026 13:10 GMT+7

CSGT TP.HCM duy trì kiểm tra nồng độ cồn cả ban ngày lẫn ban đêm, trong đó bố trí lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm vào khung giờ 10 - 14 giờ và các khung giờ cao điểm tối.

Ngày 14.4, Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang liên tục bố trí CSGT kiểm tra nồng độ cồn ban ngày và cả khung giờ cao điểm tối để kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo CSGT, tháng 4 là tháng chuẩn bị bước vào cao điểm du lịch hè, là thời điểm có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, họp mặt của người dân… nên thường xảy ra vi phạm nồng độ cồn.

CSGT TP.HCM vẫn duy trì kiểm tra nồng độ cồn ban ngày

Cạnh đó, thời điểm cuối tháng, diễn ra cả 2 kỳ nghỉ là lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 - 1.5, nguy cơ xảy ra vi phạm nồng độ cồn và tai nạn giao thông tăng cao.

Nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ liên quan đến nồng độ cồn trong tháng 4 và cao điểm hè 2026, Đội CSGT Bàn Cờ đã tăng cường nhiều giải pháp.

CSGT Bàn Cờ đã bố trí nhiều tổ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, tại các khu vực, tuyến đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu, bia...

Cụ thể, từ 20 - 24 giờ hằng ngày, CSGT Bàn Cờ bố trí ít nhất 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động và 2 tổ xử lý chuyên đề cồn hợp công an phường. Đồng thời, CSGT bố trí 1 tổ chuyên đề cồn phối hợp công an phường vào khung giờ 10 - 14 giờ hằng ngày để tuần tra khép kín và xử lý hiệu quả chuyên đề nồng độ cồn theo phát động của Cục CSGT.

Kiểm tra nồng độ cồn ban ngày ở khu trung tâm, CSGT ít khi phát hiện vi phạm

Từ ngày 1 - 8.4.2026, chỉ tính riêng Đội CSGT Bàn Cờ đã xử phạt 357 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm đều được tổ chức xác minh nghề nghiệp, nơi làm việc.

Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm sẽ được thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý.

Tương tự, tại địa bàn đảm trách của Đội Tuần tra dẫn đoàn, CSGT cũng liên tục kiểm tra nồng độ cồn ban ngày vào khung giờ 10 - 14 giờ và cao điểm tối.

Tuy nhiên, theo đánh giá của CSGT, thời gian gần đây vi phạm nồng độ cồn ban ngày ở khu trung tâm hầu như không có. CSGT kiểm tra ngẫu nhiên nhiều trường hợp nhưng hiếm khi phát hiện vi phạm.

Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục tổ chức tổng rà soát, tuyên truyền và vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết vận động, hỗ trợ thực khách đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện, sử dụng các phương tiện công cộng để bảo đảm an toàn.

Cấm xe một số đường trung tâm TP.HCM từ tối 16.4: Người dân đi lại ra sao?

