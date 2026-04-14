Shipper, tài xế công nghệ dễ bị CSGT TP.HCM thổi phạt vì những lỗi ít ai ngờ

Thời gian gần đây, lực lượng CSGT TP.HCM liên tục cảnh báo nhiều lỗi vi phạm phổ biến của shipper, tài xế công nghệ - nhóm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông do đặc thù di chuyển liên tục, áp lực giao hàng.

Do đó, CSGT các đội CSGT như Tuần tra dẫn đoàn, Bình Triệu, An Sương... thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho đội ngũ giao hàng tại các cơ sở chuyển phát nhanh trên địa bàn như J&T Express, Viettel Post... Người tham gia tuyên truyền chủ yếu là shipper sử dụng xe máy. Đây là nhóm thường xuyên di chuyển với tần suất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những lỗi shipper, tài xế công nghệ thường mắc phải

CSGT TP.HCM cho biết một trong những lỗi phổ biến nhất là vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại để nghe gọi, xem đơn hoặc tra cứu địa chỉ. Hành vi này làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống, dễ dẫn đến va chạm.

Bên cạnh đó, nhiều tài xế có thói quen không tập trung quan sát, di chuyển vội vàng để kịp thời gian giao hàng, đặc biệt tại các giao lộ đông xe.

Shipper dán mắt vào điện thoại khi lái xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Một lỗi đáng lo ngại khác là chở hàng cồng kềnh, vượt kích thước cho phép. Không ít trường hợp thùng hàng phía sau quá lớn, gây mất cân bằng xe, che khuất tầm nhìn.

Đáng chú ý, tình trạng thùng hàng che lấp biển số cũng diễn ra phổ biến. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc giám sát, xử lý vi phạm.

CSGT nhận định, nhiều vụ tai nạn liên quan đến shipper xuất phát từ những lỗi tưởng chừng nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên như thiếu quan sát, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở hàng không đúng quy định.

Những hành vi này khiến người điều khiển mất tập trung, giảm khả năng phản xạ trước tình huống bất ngờ, từ đó làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Shipper có thói quen chở hàng cồng kềnh, quá khổ che lấp biển số ẢNH: DIỆU MI

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT đã hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cách phòng tránh tai nạn; đồng thời nhấn mạnh các quy định về chở hàng đúng kích thước, đảm bảo phương tiện đủ điều kiện lưu thông.

CSGT cũng yêu cầu tài xế tuyệt đối không sử dụng điện thoại, thiết bị âm thanh khi đang điều khiển phương tiện; chủ động quan sát và tuân thủ tín hiệu giao thông.

Mức phạt theo Nghị định 168/2024 với các lỗi shipper, tài xế công nghệ thường vi phạm là từ 4 - 6 triệu đồng khi dùng vật khác che lấp biển số nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy chở hàng hóa hoặc người mang vác vật cồng kềnh vượt quá giới hạn quy định cũng bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng; phạt đến 1 triệu đồng nếu vi phạm dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe.