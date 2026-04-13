Cấm xe một số đường trung tâm TP.HCM từ tối 16.4: Người dân đi lại ra sao?

Ngày 13.4, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo cấm xe một số tuyến đường trung tâm thành phố phục vụ chương trình rước đuốc lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ I năm 2026.

Theo đó, CSGT sẽ tạm ngừng phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường như sau:

Ngày ghi hình: từ 21 giờ 55 đến 22 giờ 20 ngày 16.4 (thứ năm).



Ngày chính thức: từ 20 giờ 30 đến 21 giờ ngày 19.4 (chủ nhật).



TP.HCM cấm xe một số tuyến đường trung tâm để tổ chức chương trình rước đuốc lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ I năm 2026

Lộ trình rước đuốc: Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM (Bến Nhà Rồng) - đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội - đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - rẽ phải đường D6 - rẽ phải đường N12 - công viên Bờ sông Sài Gòn.

Cấm xe đường nào?

Theo đó, CSGT sẽ điều chỉnh giao thông, cấm xe vào các khu vực như sau:

Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Hoàng Diệu lên cầu Khánh Hội): Tạm ngưng phương tiện vào đường Nguyễn Tất Thành hướng lên cầu Khánh Hội vào đường Tôn Đức Thắng.



(đoạn từ đường Hoàng Diệu lên cầu Khánh Hội): Tạm ngưng phương tiện vào đường Nguyễn Tất Thành hướng lên cầu Khánh Hội vào đường Tôn Đức Thắng. Dạ cầu Khánh Hội (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt xuống dạ cầu, phường Sài Gòn): Tạm ngưng phương tiện từ đường Võ Văn Kiệt xuống dạ cầu Khánh Hội vào đường Tôn Đức Thắng.



(đoạn từ đường Võ Văn Kiệt xuống dạ cầu, phường Sài Gòn): Tạm ngưng phương tiện từ đường Võ Văn Kiệt xuống dạ cầu Khánh Hội vào đường Tôn Đức Thắng. Dạ cầu Khánh Hội (đoạn từ vòng xoay Đại học Luật xuống dạ cầu): Tạm ngưng phương tiện từ đường Bến Vân Đồn vào đường Nguyễn Tất Thành để lên cầu Khánh Hội (mặt cổng chính Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng).



(đoạn từ vòng xoay Đại học Luật xuống dạ cầu): Tạm ngưng phương tiện từ đường Bến Vân Đồn vào đường Nguyễn Tất Thành để lên cầu Khánh Hội (mặt cổng chính Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng). Đường Tôn Đức Thắng: Chiều đường lưu thông đoạn từ cầu Khánh Hội đến nhánh dẫn lên cầu Ba Son.



Chiều đường lưu thông đoạn từ cầu Khánh Hội đến nhánh dẫn lên cầu Ba Son. Toàn nhánh dẫn lên cầu Ba Son (dọc công viên Bạch Đằng).



(dọc công viên Bạch Đằng). Một phần mặt đường cầu Ba Son, đường R12 (chiều từ cầu Ba Son xuống đường R12 hướng ra Tố Hữu).



(chiều từ cầu Ba Son xuống đường R12 hướng ra Tố Hữu). Toàn bộ tuyến Đường D6 và đường N12 dẫn vào công viên Bờ sông Sài Gòn (điểm tổ chức lễ khai mạc).



Lộ trình thay thế

Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Sài Gòn: đường Nguyễn Tất Thành - đường Hoàng Diệu - cầu Calmette - đường Calmette - đường Trần Hưng Đạo - đường Lê Lợi - đường Pasteur…

Hướng từ phường Sài Gòn đi phường An Khánh: đường Võ Văn Kiệt - đường Pasteur - đường Lê Duẩn - đường Tôn Đức Thắng - lên cầu Ba Son (hoặc đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm).

Người dân điều khiển phương tiện khi lưu thông qua các tuyến đường trên vào khung thời gian tổ chức chương trình cần chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.



CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường; không dừng, đậu dưới lòng đường đoạn tổ chức hoạt động hoặc tại các giao lộ để xem gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.