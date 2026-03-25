Nội đô TP.HCM gồm những khu vực nào theo quy định hiện hành?

Những ngày qua, câu chuyện xe bán tải có bị hạn chế lưu thông vào nội đô TP.HCM hay không thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Trong khi cơ quan chức năng đã có giải thích cụ thể, một vấn đề khác cũng được nhiều người tìm kiếm là ranh giới "nội đô" được xác định như thế nào, bởi đây là cơ sở để áp dụng các quy định về giao thông.

Bản đồ khu vực nội đô và các đường hành lang TP.HCM ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Liên quan nội dung này, UBND TP.HCM đã có Quyết định 23/2018 về Ban hành quy định hạn chế, cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM. Theo đó, khu vực nội đô được giới hạn bởi các tuyến đường bao quanh, tạo thành một vành đai rõ ràng.

Cụ thể, ở hướng bắc và tây, ranh giới nội đô là tuyến quốc lộ 1 (nay là đường Đỗ Mười), đoạn từ giao lộ với Xa lộ Hà Nội đến giao lộ với đường Nguyễn Văn Linh. Đây được xem là trục vành đai quan trọng, phân định khu vực trung tâm với các khu vực ngoại vi.

Ở hướng đông, khu vực nội đô được xác định từ Xa lộ Hà Nội, đoạn từ nút giao quốc lộ 1 (nay là đường Đỗ Mười) đến nút giao Cát Lái, sau đó kéo dài qua đường Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống, đến đường Võ Chí Công. Đây là khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM, nơi có lưu lượng phương tiện lớn.

Trong khi đó, ở hướng nam, ranh giới nội đô đi theo tuyến Võ Chí Công (từ đường Đồng Văn Cống đến cầu Phú Mỹ), qua cầu Phú Mỹ, tiếp tục theo tuyến đường trên cao đến khu A Nam Sài Gòn, rồi nối vào đường Nguyễn Văn Linh và quay lại quốc lộ 1, khép kín vòng ranh giới.

Như vậy, toàn bộ khu vực nằm bên trong các tuyến đường này được xác định là nội đô TP.HCM. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, tổ chức giao thông, trong đó có việc xem xét các quy định liên quan đến xe bán tải và nhiều loại phương tiện khác.

Người lái xe cần nắm rõ để tránh vi phạm các quy định, chủ động lựa chọn lộ trình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc hiểu rõ phạm vi nội đô không chỉ giúp tài xế tránh vi phạm quy định mà còn góp phần chủ động hơn trong việc lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp khi vào khu vực trung tâm TP.HCM.

Theo Quyết định 23/2018, xe tải nhẹ và xe tải nặng được lưu thông không hạn chế thời gian trên các tuyến vành đai giới hạn nêu trên.

Có cấm xe bán tải vào nội đô TP.HCM?

Trước đó, trả lời PV Thanh Niên về việc TP.HCM có cấm xe bán tải vào nội đô trong khung giờ cao điểm như như tải hay không, đại diện Sở Xây dựng cho biết, xe bán tải nằm trong nhóm phương tiện không bị điều chỉnh bởi quy định khung giờ hạn chế xe tải và xe chở hàng lưu thông vào nội đô nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Đại diện Sở Xây dựng khẳng định: "Quyết định 23/2018 của UBND TP.HCM không áp dụng với xe bán tải. Vì vậy, xe bán tải không bị hạn chế hay cấm vào nội đô TP.HCM. Tuy nhiên, người lái vẫn phải chấp hành hệ thống biển báo trên từng tuyến đường: đường nào có biển cấm tải thì không được đi vào, còn đường không cấm thì được lưu thông bình thường".

Như vậy, khác với Hà Nội, xe bán tải hiện không bị cấm vào nội đô TP.HCM, nhưng vẫn phải tuân thủ biển báo từng tuyến đường.