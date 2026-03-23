Tra cứu danh sách 73 xe máy đi ngược chiều bị CSGT TP.HCM ghi hình phạt nguội

Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa công bố danh sách 73 xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm lọt vào camera phạt nguội.

Theo CSGT, tình trạng xe máy đi ngược chiều ở đây đang diễn ra phức tạp, đặc biệt vào giờ cao điểm gây rối loạn dòng xe và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.



CSGT thường xuyên xử lý vi phạm đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung ẢNH: PC08

Dù mức xử phạt cao, nhiều người vẫn cố tình đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường. Hành vi này khiến giao thông tại khu vực thường xuyên rơi vào cảnh lộn xộn, các phương tiện phải né tránh, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Ngoài xử lý trực tiếp, CSGT cũng tăng cường ghi hình để xử lý phạt nguội bằng thiết bị nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát. Chỉ trong 15 phút kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và gửi thông báo vi phạm đến 73 trường hợp xe máy đi ngược chiều tại tuyến đường này.

CSGT cho biết, việc xử lý bằng camera giúp phát hiện nhanh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, nhất là tại những điểm nóng thường xuyên tái diễn. Danh sách các phương tiện vi phạm đã được lập và thông báo đến chủ xe để phối hợp làm việc.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy đi ngược chiều có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đây là mức xử phạt nặng nhằm răn đe, hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài.

CSGT nhận định nguyên nhân chủ yếu vẫn là ý thức người tham gia giao thông. Nhiều người cho rằng đoạn đường ngắn, ít bị kiểm tra nên tranh thủ đi ngược chiều, bất chấp nguy hiểm.

CSGT khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho cộng đồng; các chủ phương tiện nhận được thông báo phạt nguội cần nhanh chóng đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.