Vượt đèn đỏ chở người cấp cứu bị phạt nguội: Cục CSGT chỉ cách xử lý

Mới đây, trên diễn đàn về giao thông, một tài khoản đăng bài viết cho biết vừa nhận thông báo phạt nguội vì vượt đèn đỏ chở người đi cấp cứu. Do đó, anh nhờ cộng đồng mạng hướng dẫn cách giải trình.

Trước thắc mắc này, Cục CSGT cho biết nếu đúng là tình huống cấp bách, có thể được xem xét không xử phạt.



Nếu xác định là vi phạm trong tình thế cấp thiết thì CSGT sẽ không xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo quy định tại luật Xử lý vi phạm hành chính, "tình thế cấp thiết" là: "tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Có thể hiểu, "tình thế cấp thiết" là trường hợp buộc phải gây ra một thiệt hại nhỏ hơn để tránh nguy cơ lớn hơn đang đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp.

Cơ quan chức năng nêu rõ, trong tình huống đưa người đi cấp cứu, người điều khiển phương tiện buộc phải vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, đi vào làn dừng khẩn cấp… nhằm rút ngắn thời gian đến bệnh viện, thì có thể được xem là hành vi trong tình thế cấp thiết.

Tương tự, khi đang dừng đèn đỏ nhưng phía sau có xe ưu tiên như xe cứu thương, xe chữa cháy, nếu điều kiện giao thông chật hẹp, người lái có thể điều khiển xe vượt vạch dừng, ép sát vào lề phải để nhường đường. Trường hợp này cũng có thể được xem xét là tình thế cấp thiết.

Đáng chú ý, pháp luật quy định không xử phạt đối với hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết.

Người dân cần cung cấp các tài liệu chứng minh vi phạm trong tình thế cấp thiết để CSGT xác minh, xử lý ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, để được xem xét, người dân cần chủ động làm việc với lực lượng chức năng. Cụ thể, khi nhận thông báo phạt nguội nhưng cho rằng mình vi phạm trong tình thế cấp thiết, người dân cần mang theo giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh như hình ảnh, video, hồ sơ bệnh viện… đến cơ quan CSGT theo địa chỉ trong thông báo.