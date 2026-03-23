TP.HCM hạn chế nhiều tuyến đường ở Thủ Thiêm từ sáng nay 23.3: Đi lại ra sao?

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường ở đây từ 6 giờ sáng nay 23 đến ngày 25.3.

Toàn bộ cầu Thủ Thiêm bị hạn chế đi lại từ 6 giờ sáng 23.3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều tuyến đường bị hạn chế đi lại khu Thủ Thiêm

Theo CSGT, những tuyến đường bị hạn chế đi lại trong thời gian trên gồm:

Một phần đường Lương Định Của (đoạn từ vòng xoay Lương Định Của - Trần Não đến giao lộ Lương Định Của - Nguyễn Cơ Thạch);



Một phần đường Trần Não (đoạn từ vòng xoay Lương Định Của - Trần Não đến giao lộ Trần Não - đường số 14);



Một phần đường Tố Hữu (đoạn từ giao lộ Tố Hữu - Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba Tố Hữu - Lương Định Của);



Một phần đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ giao điểm R12 đến hết khu dân cư Lan Anh);



Toàn bộ cầu Thủ Thiêm;



Hai chiều đường Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh - chân cầu Thủ Thiêm đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Tố Hữu).

Việc hạn chế giao thông được triển khai từ 6 giờ ngày 23.3 đến hết ngày 25.3.2026 (có thể kết thúc sớm hơn tùy tình hình thực tế).

Lộ trình thay thế

Để tránh khu vực bị hạn chế, người dân có thể di chuyển theo các hướng sau:

Từ cầu Sài Gòn đi hầm sông Sài Gòn:

Lộ trình 1: Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn.

Lộ trình 2: Cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - vòng xoay Công trường Mê Linh - Võ Văn Kiệt - quay đầu tại Ký Con - hầm sông Sài Gòn.

Từ trung tâm thành phố đi Thảo Điền, phường An Khánh:

Lộ trình 1: Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - quay đầu trước Cantavil - Thảo Điền - Quốc Hương.

Lộ trình 2: Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - rẽ phải Trần Não - đường song hành - Nguyễn Văn Hưởng - Quốc Hương.

Lộ trình 3: Hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - cầu vượt Cát Lái - Võ Nguyên Giáp - Thảo Điền - Quốc Hương.

Lộ trình 4: Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - vòng xoay Mỹ Thủy - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - cầu vượt Cát Lái - Võ Nguyên Giáp.

Từ nút giao An Phú đi trung tâm thành phố

Lộ trình 1: Nút giao An Phú - Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn.

Lộ trình 2: Nút giao An Phú - Lương Định Của - Lưu Đình Lễ - Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn - Ký Con.

Lộ trình 3: Nút giao An Phú - Lương Định Của - Nguyễn Hoàng - Võ Nguyên Giáp - quay đầu - cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ.

Lộ trình 4: Nút giao An Phú - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ.

Từ Đồng Nai về trung tâm TP.HCM:

Lộ trình 1: Cầu Đồng Nai - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - Đỗ Mười - Phạm Văn Đồng - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ.

Lộ trình 2: Cầu Đồng Nai - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt.

CSGT cho biết căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực.

Người dân tham gia giao thông qua khu vực chấp hành theo sự hướng dẫn của CSGT và lựa chọn hướng đi, lộ trình thay thế cho phù hợp.