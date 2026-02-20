TP.HCM điều chỉnh quy hoạch khu Thủ Thiêm làm Trung tâm chính trị - hành chính

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu vực thuộc Phân vùng số 1 theo Đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 202/2025, với tổng diện tích khoảng 128,51 ha.

Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa các dự án thuộc danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội, trong đó có dự án xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm chính trị - hành chính TP.HCM.

Trong giai đoạn trước mắt, TP.HCM triển khai dự án Trung tâm chính trị - hành chính với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết 05/2026 của Thành ủy TP.HCM.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh còn nhằm bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm khác trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch hình thành tổ hợp công trình công cộng đa chức năng chính trị, hành chính, văn hóa.

TP.HCM dự kiến xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính mới ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng thời, cân đối các khu đất cây xanh sử dụng cho công cộng, thể dục thể thao và dịch vụ công cộng để bổ sung, gắn kết, tăng chức năng hỗ trợ cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM theo Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Việc điều chỉnh bảo đảm tổng diện tích sàn toàn Khu đô thị Thủ Thiêm không thay đổi, các chức năng công cộng sau bố trí có phần tăng thêm. Về tính chất, chức năng, tuân thủ theo Quyết định 202/2025 của Thủ tướng.

UBND TP.HCM giao Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của số liệu, nội dung hồ sơ điều chỉnh; hoàn thiện hồ sơ đồ án gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận và lưu trữ. UBND phường An Khánh chủ trì công bố công khai nội dung điều chỉnh.

Sau khi việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đến năm 2040 được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 1 tại khu vực 1 và khu vực 2, phối hợp thực hiện thủ tục để chủ đầu tư trình UBND TP.HCM phê duyệt.

UBND phường An Khánh xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch chung TP.Thủ Đức, kế thừa các nội dung đã thực hiện trong thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 1 tại khu vực 3 (khu 2C) và khu vực 4, bảo đảm thống nhất, phù hợp với điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức đến năm 2040.

Trung tâm chính trị - hành chính nằm cạnh hồ trung tâm

Trước đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM chấp thuận vị trí khu Trung tâm chính trị - hành chính tại khu vực hồ trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nơi đây ngoài trụ sở còn kết hợp thêm không gian cây xanh, mặt nước.

Không những vậy, vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch được hoán đổi từ gần cầu Ba Son về gần Trung tâm chính trị - hành chính để làm công trình văn hóa là Nhà hát - trung tâm biểu diễn - hội nghị quy mô 2.000 chỗ. Khi đó, các công trình hình thành tổ hợp đa chức năng chính trị, hành chính, văn hóa.

Một số khu vực trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được điều chỉnh chức năng sử dụng đất ẢNH: PHẠM HỮU

Phần đất Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch sẽ chuyển thành chức năng công viên cây xanh, quảng trường. Cung Thiếu nhi cũng sẽ được hoán đổi sang vị trí khác để chuyển đổi thành chức năng công viên cây xanh, quảng trường.

Khu vực dự kiến xây dựng khu lõi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM sẽ được hoán đổi chức năng để tối ưu hóa công năng, xây dựng công trình cao tầng tạo điểm nhấn mang tính biểu trưng. TP.HCM cũng xem xét bố trí lại vị trí xây dựng Tượng đài Thống nhất trong phạm vi Quảng trường trung tâm.