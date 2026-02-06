TP.HCM: Khởi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 trong năm 2026

Sáng 6.2, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 để tạo thêm trục giao thông mới theo hướng đông - nam TP.HCM; kết nối khu vực phía nam TP.HCM với khu trung tâm và thành phố Thủ Đức (cũ) ở phía đông. Qua đó, giảm áp lực giao thông cho các trục đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ...

Cầu Thủ Thiêm 4 có điểm đầu trên đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận, TP.HCM), điểm cuối giao với đường Nguyễn Cơ Thạch (đường trục Bắc - Nam, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM).

Cầu Thủ Thiêm 4 được thiết kế 8 làn xe (trong đó 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp); tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km (cầu dài trên 1,6 km). Thời gian thực hiện dự án từ 2026 - 2028, khởi công dự kiến vào quý 3/2026.

Cầu Thủ Thiêm 2 nay là cầu Ba Son ẢNH: NGỌC DƯƠNG

HĐND đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tiến hành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu để làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh dự án, đảm bảo phù hợp quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt và ưu tiên bố trí đủ vốn ngân sách để triển khai thực hiện dự án đúng kế hoạch, tiến độ trong kế hoạch đầu tư công.

HĐND đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan và địa phương tập trung thực hiện tuyên truyền thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án; tổ chức khảo sát, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai, đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

Việc ban hành phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần đảm bảo phù hợp đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định pháp luật. Đồng thời, quan tâm cuộc sống người dân sau tái định cư, đảm bảo nơi ở mới đáp ứng đủ các điều kiện sinh hoạt thuận lợi; cải thiện sinh kế, mang lại lợi ích cho người dân, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và đầy đủ thiết chế văn hóa - xã hội.