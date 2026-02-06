Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

Sỹ Đông - Đỗ Trường
06/02/2026 10:35 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Dũng, 54 tuổi, Phó chủ tịch UBND TP.HCM được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 6.2, tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM tiến hành công tác nhân sự với chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, 144/144 đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, 54 tuổi, quê quán TP.HCM; trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (thứ 3 từ trái qua)

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Dũng trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội, từng giữ chức Bí thư Quận đoàn Tân Bình, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú, Phó chủ tịch UBND quận Tân Phú, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 1.

Tháng 4.2021, ông Dũng được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Đến tháng 11.2023, ông Dũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Như vậy, ông Nguyễn Văn Dũng trở lại làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM sau hơn 2 năm công tác tại UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đối với ông Trần Văn Tuấn, do trước đó đã được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Đồng thời, ông Phạm Văn Nghì, Chánh thanh tra TP.HCM cũng được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND TP.HCM.

Hiện nhân sự lãnh đạo HĐND TP.HCM gồm Chủ tịch Võ Văn Minh và các phó chủ tịch: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng và ông Nguyễn Văn Dũng.

Bên cạnh công tác nhân sự, tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM cũng thảo luận và quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng như cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối Vành đai 3, mở rộng đường Vĩnh Lộc...

Xem thêm bình luận