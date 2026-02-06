Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chấp thuận 28 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm tại TP.HCM

Đỗ Trường - Sỹ Đông
06/02/2026 10:10 GMT+7

Sáng 6.2, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về chấp thuận thông qua danh mục 28/30 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn với diện tích trên 750.613m².

Theo đó, các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm tại phường Phú Thuận (TP.HCM) gồm có 4 dự án: chung cư thương mại Tân Phong; khu chung cư phức hợp New Sun; khu chung cư cao tầng tại phường Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM cũ) và chung cư cao tầng tại phường Phú Thuận (Lux Star, quận 7, TP.HCM cũ).

Cùng các dự án khác như: khu phức hợp thương mại, dịch vụ văn phòng, căn hộ cao cấp Thanh Yến và khu phức hợp Thiên Hà (cùng ở phường Tân Thuận, TP.HCM); dự án Oriental Cove (phường Tân Hưng); khu hỗn hợp chung cư cao tầng thương mại dịch vụ Tân Kiên (xã Tân Nhựt); khu dân cư Hoàng Long (xã Bà Điểm); khu nhà ở Yến Phương (xã Xuân Thới Sơn).

Chấp thuận 28 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP.HCM - Ảnh 1.

Một khu đất được chấp thuận thực hiện dự án thí điểm

ẢNH: Đ.T

Tại phường Hiệp Bình có 3 dự án gồm: khu nhà ở phức hợp cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thủ Đức; khu dân cư phường Hiệp Bình Phước (cũ, Opal Riverview); khu chung cư cao tầng đường 27 tại phường Hiệp Bình Chánh (cũ).

Ngoài ra còn có dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại khu đất 29.274m2 (phường Thủ Đức); khu nhà ở chung cư cao tầng phường Phước Long B (cũ, Opal City, phường Phước Long); văn phòng đại diện, Nhà khách tỉnh Hậu Giang và khu thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ (phường Cát Lái); khu nhà ở Làng Tôi (phường An Khánh).

Dự án nhà ở thương mại Trúc Xanh (phường Phú Thạnh); chung cư cao cấp Notting Hill Residence (phường Tăng Nhơn Phú); nhà ở thương mại Pearl Land (phường Long Phước).

Các khu đất thực hiện dự án thí điểm có nguồn gốc từ doanh nghiệp cổ phần hóa

Dự án chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng khu phức hợp nhà ở thương mại dịch vụ Tân Thuận Đông (phường Tân Thuận); trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ (phường Sài Gòn); nhà ở kết hợp thương mại tại số 209 Kinh Dương Vương (phường 12, quận 6, TP.HCM cũ) thuộc phường Phú Lâm hiện nay; dự án khu ở cao tầng (phường An Lạc).

Các dự án khu nhà ở hỗn hợp Suối Tiên (phường Long Bình); dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Forimex Nam Cao (phường Tăng Nhơn Phú); chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ SGMI (phường Linh Xuân); dự án Cienco 60 Compex (phường Hiệp Bình).

HĐND TP.HCM đề nghị UBND cùng cấp triển khai thực hiện các dự án đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi, đồng bộ và đảm bảo tiến độ, nhất là tại các khu vực phường, xã có đăng ký nhiều dự án thí điểm…

Thực hiện công bố, đăng tải công khai danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên Cổng thông tin điện tử thành phố; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở…

