Kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM sẽ quyết nhiều dự án hạ tầng lớn

Theo thông báo của HĐND TP.HCM, kỳ họp thứ 8 sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung cấp thiết liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, chính sách đặc thù và các dự án trọng điểm của thành phố trong giai đoạn tới.

Dự kiến chương trình kỳ họp có 15 nội dung trình HĐND, chia thành 2 nhóm chính: nghị quyết quy phạm pháp luật (5 nội dung) và nghị quyết cá biệt (10 nội dung).

Ở nhóm nghị quyết quy phạm pháp luật, đáng chú ý là các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động của bộ máy và chính sách xã hội. Trong đó có quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và cấp xã thực hiện; cũng như chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng điểm trên địa bàn TP.HCM...

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét chính sách đặc thù về trang bị báo đảng, nội dung liên quan trực tiếp đến công tác tuyên truyền, thông tin chính thống trong bối cảnh chuyển đổi số.

HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp thứ 8 vào ngày 6.2 ẢNH: DIỆU MI

Nhóm nghị quyết cá biệt tập trung vào đất đai, đầu tư công và hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý là việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm năm 2025 (đợt 4) theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội; đồng thời xem xét danh mục các dự án được tổ chức thực hiện trước công tác điều tra, khảo sát, kiểm đếm đất đai theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung cuối năm 2025.

Về hạ tầng giao thông, HĐND TP.HCM sẽ thảo luận và quyết định nhiều dự án quan trọng, trong đó có cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối Vành đai 3, nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ Trần Văn Giàu đến đường số 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc).

Ngoài ra, sẽ xem xét nội dung thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Kỳ họp cũng xem xét sửa đổi, bổ sung nghị quyết về giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do TP.HCM quản lý...