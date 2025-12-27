HĐND TP.HCM công bố nền tảng số: Trách nhiệm đến cùng với kiến nghị cử tri

Đến dự lễ tổng kết có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu HĐND TP.HCM khóa X tham dự.

Tại lễ tổng kết, HĐND TP.HCM đã công bố nền tảng số điều hành hoạt động HĐND theo hướng minh bạch, dữ liệu hóa, liên thông; tạo ra phương thức làm việc mới kỷ luật hơn, khoa học hơn và nhanh hơn (HĐND số).

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết với nền tảng số, các hoạt động của HĐND sẽ đảm bảo: Nhanh về tài liệu, tiến độ cập nhật kịp thời; đúng về dữ liệu có nguồn, có luồng xử lý rõ ràng, giảm sai khác giữa các kênh; đủ từ kỳ họp đến giám sát, từ kiến nghị cử tri đến đơn thư công dân, đều nằm trong một hệ thống; thống nhất dùng chung chuẩn và cấu trúc dữ liệu giữa các cấp, tạo nền tảng cho liên thông và kế thừa.

Nghi thức công bố nền tảng số HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

Cũng theo ông Võ Văn Minh, với nền tảng số HĐND tài liệu của các kỳ họp được cung cấp dưới dạng điện tử, số hóa, thay thế tài liệu giấy giúp đại biểu có điều kiện chuẩn bị sâu hơn, đối chiếu nhanh hơn, nắm bắt vấn đề trọng tâm hơn.

Đáng chú ý, với nền tảng số HĐND TP.HCM, các kiến nghị của cử tri sẽ được HĐND, các đại biểu theo dõi đến cùng và có trách nhiệm đến cùng trong toàn trình từ tiếp nhận kiến nghị của cử tri đến chuyển xử lý, trả lời văn bản chính thức.

Ngoài ra, đơn thư của công dân gửi đến HĐND TP.HCM cũng được nền tảng số của HĐND theo dõi theo dõi đơn thư giúp đại biểu nắm đầy đủ quy trình xử lý: nội dung tóm tắt, bản scan, văn bản chuyển, văn bản trả lời và kết quả giải quyết…

Bí thư Trần Lưu Quang trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM" cho đại biểu ẢNH: NGUYỄN LONG

"Để có được nền tảng vận hành đồng bộ, Thường trực HĐND thành phố đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn: từ rà soát quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa biểu mẫu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, tổ chức phối hợp liên thông giữa các cấp, đến hướng dẫn, tập huấn để bảo đảm đại biểu dễ tiếp cận – dễ sử dụng – sử dụng hiệu quả", ông Võ Văn Minh chia sẻ.

Dịp này, HĐND TP.HCM cũng ra mắt Cổng thông tin điện tử HĐND TP.HCM và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM" cho 194 cá nhân.