Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giải trình về bảng giá đất 2026

Theo đó, đại biểu Nguyễn Văn Lộc (nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cũ) bày tỏ sự băn khoăn khi bảng giá đất được UBND TP.HCM trình tại kỳ họp để HĐND thông qua.

"Có nhiều trường hợp ở khu vực Bình Dương trước đây khi nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng xong không đủ tiền để mua nền đất tái định cư. Vì vậy tôi đề nghị HĐND xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề này", đại biểu Nguyễn Văn Lộc nói.

Đại biểu Nguyễn Văn Lộc băn khoăn về bảng giá đất ẢNH: THÚY LIỄU

Hoàn thiện bảng giá đất một cách thận trọng nhất

Giải trình tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, đất đai là vấn đề rất quan trọng, nhạy cảm và phải làm sao để hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, từ ngày 1.1.2026, TP.HCM bắt buộc phải công bố bảng giá đất để làm cơ sở thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai.

"Trước khi trình HĐND xem xét thông qua, Thường trực UBND TP.HCM và Thường trực HĐND TP.HCM cũng đã rất băn khoăn, thận trọng. Nếu bảng giá đất nghiêng về một phía, sẽ tạo ra cú sốc, gây khó cho việc thực hiện và ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thành phố", ông Nguyễn Văn Được thông tin.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trong bối cảnh kinh tế vừa chớm phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn từ tình hình thế giới nên việc ban hành bảng giá đất không được tạo cú sốc đối với người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giải trình tại kỳ họp HĐND ẢNH: NGUYỄN LONG

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Văn Được cho rằng UBND TP.HCM và Thường trực HĐND TP.HCM đã thống nhất rà soát kỹ lưỡng, thảo luận nhiều vòng, thậm chí lùi thời điểm ban hành để hoàn thiện bảng giá đất một cách thận trọng nhất.

"Người xây dựng bảng giá và người thông qua bảng giá là những người chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và Nhà nước. Vì vậy, hơn ai hết, chúng tôi rất quan tâm và rất thận trọng", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Về quan điểm xây dựng bảng giá đất, ông Nguyễn Văn Được cho biết, nguyên tắc xuyên suốt là phải hài hòa lợi ích các bên và đặc biệt là không gây sốc, ưu tiên giữ bình ổn trong giai đoạn hiện nay.

"Chỉ những khu vực có biến động rõ rệt do đầu tư hạ tầng, mở đường mới, nâng cấp đường, thay đổi quy hoạch hoặc có mức biến động giá trên 20% mới được cập nhật điều chỉnh. Còn lại, phần lớn các khu vực phải giữ ổn định để người dân thực hiện quyền về đất đai mà không bị xáo trộn", Chủ tịch Nguyễn Văn Được lưu ý.

Bảng giá đất không thể tuyệt đối hoàn hảo

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, bảng giá đất lần này "vì dân hơn". Theo luật Đất đai 2024, bảng giá đất chủ yếu dùng để tính nghĩa vụ tài chính khi người dân thực hiện các quyền về đất đai. Bảng giá thấp hơn đồng nghĩa người dân có lợi, giảm gánh nặng nghĩa vụ tài chính.

Đối với công tác bồi thường, bảng giá đất sẽ được nhân với hệ số phù hợp để tiệm cận giá thị trường. Mỗi dự án thu hồi đất sẽ có hội đồng thẩm định giá riêng, khảo sát cụ thể từng thửa đất nhằm bảo đảm người dân không bị thiệt thòi, đồng thời cũng không đẩy chi phí lên quá cao, gây khó cho doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp là nguồn lực, là động lực của phát triển. Giá đất quá cao thì doanh nghiệp không có lợi nhuận, nhà đầu tư không đến, sẽ không có việc làm, không có nguồn thu để tái đầu tư cho thành phố", ông Nguyễn Văn Được phân tích.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận, bảng giá đất không thể tuyệt đối hoàn hảo, sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh trong quá trình áp dụng. Theo quy định, khi giá đất biến động trên 20%, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP.HCM điều chỉnh kịp thời. Hằng năm, bảng giá đất cũng sẽ được cập nhật để phù hợp thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị đại biểu HĐND và người dân chia sẻ, ủng hộ việc thông qua bảng giá đất để TP.HCM có cơ sở triển khai các dự án, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo quy định.

"Nếu không thông qua bảng giá đất, thành phố không thể triển khai dự án, không thể phát triển kinh tế. Khi đó, mục tiêu xây dựng một TP.HCM đáng sống sẽ rất khó đạt được", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.