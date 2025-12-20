Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM sắp quyết định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1.1.2026

20/12/2025 07:29 GMT+7

Bảng giá đất và cơ chế khu thương mại tự do sẽ được HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra ngày 26.12.

Ngày 19.12, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ đã ký thư triệu tập các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) và hội nghị tổng kết hoạt động HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM và hội nghị tổng kết dự kiến được tổ chức tập trung tại Trung tâm Hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP.HCM).

Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét 15 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 98 và luật Đất đai mới.

Đáng chú ý nhất là tờ trình về xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM, dự kiến áp dụng từ ngày 1.1.2026. Đây là nội dung được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản và công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng xem xét quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do. Đồng thời, các đại biểu thảo luận về quy định quản lý khoản thu phân chia từ khai thác quỹ đất khu vực TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng).

Một số chính sách tài chính, đất đai khác cũng được trình tại kỳ họp gồm: mức thu phí hạ tầng cảng biển; miễn tiền thuê đất cho các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; miễn phí, lệ phí địa chính cho người dân phải thay đổi giấy tờ do sắp xếp đơn vị hành chính...

Về nhóm nghị quyết cá biệt, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP.HCM 13 tờ trình đề nghị thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng xã hội và giao thông trọng điểm.

Cụ thể, trong lĩnh vực y tế, thành phố đề xuất xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương (quy mô 300 giường tại Cụm Y tế Tân Kiên) và Bệnh viện đa khoa thực hành thuộc Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1, quy mô 500 giường).

Về giao thông, dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) cũng được xem xét thông qua. Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng sẽ thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối TP.HCM và tỉnh Đồng Nai cùng các dự án đường sắt mới theo nhu cầu phát triển của thành phố.

Ngay sau kỳ họp chuyên đề, sáng 27.12, HĐND TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị này, thành phố sẽ công bố nền tảng ứng dụng "HĐND số TP.HCM" và cổng thông tin điện tử mới. Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM".

