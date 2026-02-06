Quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng tại TP.HCM

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng…; Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; Đại biểu HĐND TP.HCM) được trang bị 1 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng hàng ngày.

Đối với các lãnh đạo là Thành ủy viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành (cấp trưởng, cấp phó); lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã, đặc khu (Bí thư – Chủ tịch HĐND, Phó bí thư thường trực, Phó bí thư – Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban xây dựng Đảng của Đảng ủy phường, xã, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy đặc khu Côn Đảo); các cán bộ lãnh đạo nguyên là Thành ủy viên, nguyên Tỉnh ủy viên (TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); các đồng chí lão thành cách mạng thuộc Thành ủy quản lý; các cấp ủy từ đảng ủy cơ cở, đảng ủy bộ phận trở lên; được trang bị 1 tờ Báo Nhân Dân và 1 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng hàng ngày.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp ẢNH: Đ.T

Đối với các chức danh ở khu phố, ấp gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư chi Đoàn thanh niên, Trưởng chi hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, Chi hội trưởng Phụ nữ, Trưởng khu phố, ấp; các đảng viên được trao huy hiệu Đảng (nhóm từ 30 tuổi Đảng trở lên, đã nghỉ hưu và đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố, ấp trên địa bàn thành phố); các chức sắc, chức việc là người đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo được thành lập hợp pháp trên địa bàn thành phố; được trang bị 1 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng hàng ngày.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng xem xét bãi bỏ toàn bộ nghị quyết của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) quy định việc cấp phát báo Đảng miễn phí cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên; các đồng chí thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ cấp phó sở, ban, ngành và tương đương trở lên đã nghỉ hưu; chức sắc, chức việc đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo được thành lập hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.