Thủ tục hưởng 5 triệu đồng hỗ trợ sinh đủ 2 con ở TP.HCM thế nào?

Cụ thể, chị T.P.N.Y (30 tuổi, thường trú phường Nhiêu Lộc; tạm trú phường Dĩ An, TP.HCM) cho biết chị sinh đủ 2 con vào tháng 8.2025, đăng ký khai sinh tại phường Nhiêu Lộc.

"Khi được biết chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi của TP.HCM, tôi đến phường Nhiêu Lộc để xin hưởng chính sách thì được hướng dẫn về phường Dĩ An để làm thủ tục. Nhưng khi tôi đến phường Dĩ An thì cán bộ trả lời ở địa phương chưa có chính sách này", chị T.P.N.Y phản ánh.

Cũng theo chị Y., các cơ quan chức năng của TP.HCM cần có hướng dẫn cụ thể, thông báo rộng rãi cho người dân và các xã/phường biết để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các địa phương. Đồng thời hướng dẫn người dân cách nộp hồ sơ ở đâu tránh bị chậm trễ, mất quyền lợi do không tiếp cận kịp thời các chính sách hỗ trợ và tránh chính quyền xã/phường áp dụng mỗi nơi áp dụng một kiểu.

Thủ tục khai nhận chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con ở TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên liên quan đến vấn đề nêu trên, lãnh đạo UBND phường Dĩ An cho biết hiện nay địa phương chưa được bố trí kinh phí để chi trả cho người dân được hưởng chính sách này nên địa phương chưa triển khai kịp thời.

"Xin cung cấp cho chúng tôi trường hợp cụ thể để chúng tôi tư vấn cho người dân", lãnh đạo UBND phường Dĩ An nói.

Phụ nữ sinh đủ 2 con từ 21.12.2024 đến 1.9.2025 có được hưởng chính sách?

Trong khi đó, nhiều phụ nữ ở TP.HCM (mới) thắc mắc việc sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, từ ngày 21.12.2024 đến ngày 1.9.2025 thì có được hưởng chính sách 5 triệu đồng hay không, hoặc được hưởng chính sách nào? Thời điểm này kê khai có được hưởng hay không?

Trả lời PV Báo Thanh Niên, đại diện Chi cục Dân số, Sở Y tế TP.HCM cho biết phụ nữ cư trú (không phân biệt thường trú hay tạm trú) ở khu vực TP.HCM cũ (chưa sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) sinh đủ 2 con trước 35 tuổi (sinh từ ngày 21.12.2024 đến hết ngày 31.8.2025) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 40 của HĐND TP.HCM (cũ) với số tiền 3 triệu đồng.

Thông báo của phường Chợ Lớn kèm mã QR cho cả 2 trường hợp phụ nữ ở TP.HCM cũ và mới ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV, phụ nữ sinh đủ 2 con từ thời điểm sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với TP.HCM (từ ngày 1.7.2025 đến hết ngày 31.8.2025) chỉ những phụ nữ cư trú ở khu vực TP.HCM cũ mới được hưởng chính sách 3 triệu đồng. Còn phụ nữ ở khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không được nhận do 2 địa phương cũ chưa có chính sách này.

Nộp hồ sơ ở đâu?

Theo thông báo của nhiều xã, phường trên địa bàn TP.HCM hiện nay, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi liên hệ với phòng văn hóa - xã hội các xã, phường, đặc khu, để khai vào 1 tờ khai (theo mẫu) kèm theo 2 bản sao giấy khai sinh của 2 con và 1 bản photocopy căn cước của mẹ.

Sau khi nhận được các bản khai và các thủ tục này, phòng văn hóa - xã hội các xã, phường sẽ đưa ra hội đồng để xét duyệt (xác minh), sau đó UBND xã, phường ra quyết định chi trả chế độ cho người dân.

Thông báo của phường Thủ Dầu Một kèm theo địa chỉ, số điện thoại của cán bộ để hướng dẫn cho người dân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận thực tế của PV Báo Thanh Niên cho thấy tại phường Chợ Lớn (TP.HCM) đã thông báo rất cụ thể từ tháng 9.2025, kèm theo mã QR để người dân quét lấy mẫu tờ khai cho cả 2 trường hợp sinh đủ 2 con từ ngày 21.12.2024 đến hết ngày 31.12.2025 và phụ nữ sinh con từ ngày 1.9.2025 trở về sau, đồng thời công khai họ tên của cán bộ, chuyên viên hướng dẫn.

Tương tự tại phường Thủ Dầu Một, xã Trừ Văn Thố (TP.HCM) cũng có thông báo kèm mã QR để người quét nhận hướng dẫn và địa chỉ nơi nộp hồ sơ là phòng văn hóa - xã hội.

Như Thanh Niên đã thông tin, phụ nữ cư trú ở TP.HCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, từ ngày 1.9.2025 trở về sau này được hưởng chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng (phụ nữ ở TP.HCM cũ, sinh con từ ngày 21.12.2024 đến ngày 31.8.2025 được hưởng 3 triệu đồng).

Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều phụ nữ chưa tiếp cận được thông tin chính sách và còn một số xã, phường chưa triển khai chính sách này đến người dân.