Buộc tiêu hủy 744 kg thịt, cá đông lạnh không rõ nguồn gốc ở phường Bến Cát, TP.HCM

Ngày 27.1, Đội Quản lý thị trường số 19, TP.HCM đã lập biên bản, buộc tiêu hủy 744 kg thịt, cá biển đông lạnh của Công ty TNHH TM-DV phát triển Thanh Vy (khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát, TP.HCM), do không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Trước đó, tối 26.1, Đội Quản lý thị trường số 19, TP.HCM phối hợp Công an phường Bến Cát bất ngờ kiểm tra kho chứa thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH TM-DV phát triển Thanh Vy, phát hiện số thực phẩm kể trên đang lưu trữ tại kho, tổng trị giá khoảng 38 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho chứa thực phẩm đông lạnh ở phường Bến Cát ẢNH: CTV

Qua kiểm tra, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của lô thực phẩm này.

Đội Quản lý thị trường số 19 đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ đối với công ty, đồng thời buộc tiêu hủy số thực phẩm trên.

Cơ quan chức năng buộc tiêu hủy số thực phẩm không rõ nguồn gốc ẢNH: CTV

Trong một diễn biến khác, cơ quan chức năng phường Bến Cát cũng đang làm việc với Công ty P.H đã mang 90 kg sườn heo đông lạnh, kém chất lượng vào bếp ăn tập thể Trường tiểu học L.T.V để nấu ăn cho học sinh dùng, thì bị phát hiện.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND phường Bến Cát đã chỉ đạo xử lý, giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường phối hợp nhà trường kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình tổ chức bếp ăn bán trú, hợp đồng cung ứng thực phẩm và biên bản xử lý vụ việc.

Tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và các chi hội phụ huynh lớp để thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến, kết quả xử lý sự việc. Giải thích rõ quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm; khẳng định số thực phẩm không đảm bảo đã được phát hiện kịp thời và không sử dụng cho học sinh. Tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh để hoàn thiện các biện pháp quản lý bếp ăn bán trú…