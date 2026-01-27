TP.HCM: Nhiều người dân chậm nộp hồ sơ hưởng 5 triệu đồng khi sinh đủ 2 con

Theo nghị quyết của HĐND TP.HCM, từ ngày 1.9.2025, phụ nữ đang cư trú ở TP.HCM (không phân biệt thường trú hay tạm trú) khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ một lần với số tiền 5 triệu đồng. Chính sách này nhằm khuyến khích nâng cao tỷ suất sinh.

Cũng theo nghị quyết HĐND TP.HCM, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, diện bảo trợ xã hội hoặc đang sinh sống tại xã đảo, khu vực đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 2 triệu đồng để tầm soát trước và sau sinh.

Theo dự kiến, mỗi năm TP.HCM sẽ chi khoảng 100 tỉ đồng để hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và khen thưởng cho các xã, phường có từ 60% cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trong 3 năm liên tiếp (thưởng 30 triệu đồng; 5 năm liên tiếp được thưởng 60 triệu đồng).

Thông báo của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trừ Văn Thố trên trang địa phương về chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con ẢNH: PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ TRỪ VĂN THỐ

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phường Phú Lợi (TP.HCM) cho biết địa phương này đã triển khai xuống các khu phố và thông báo trên các trang thông tin của phường từ nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ nào.

"Sau khi nhận được hồ sơ xin được hưởng chính sách, sẽ có hội đồng xét duyệt sau đó phường ra quyết định chi trả cho người dân từ nguồn ngân sách dự phòng của địa phương", lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội, phường Phú Lợi cho hay.

Tương tự, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội xã Trừ Văn Thố (TP.HCM) cho biết cũng đã thông báo đến các ấp trong xã và trên trang thông tin của xã, nhưng đến nay, đơn vị cũng chưa nhận được hồ sơ xin hưởng chính sách.

Phụ nữ ở TP.HCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 5 triệu đồng ẢNH: NHƯ NGỌC

Về vấn đề này, chị Hoàng Thị Như Ngọc (34 tuổi) cho biết chị sinh con thứ hai vào tháng 10.2025; thời điểm đó, chị Ngọc 33 tuổi - đủ điều kiện hưởng chính sách. Song đến nay, chị vẫn chưa làm hồ sơ nộp cho Phòng Văn hóa – Xã hội.

"Tôi có biết chính sách của TP.HCM hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Nhưng lúc đi làm giấy khai sinh, tôi không thấy ai nói gì hay hướng dẫn để làm hồ sơ hưởng chính sách này nên đến nay chưa làm", chị Ngọc chia sẻ.

Theo phản ánh của người dân, để thuận tiện cho việc làm hồ sơ, thủ tục nhận chính sách nêu trên, khi người dân đến đăng ký khai sinh, bộ phận tiếp nhận cần có hướng dẫn thêm cho người dân được biết đồng thời tăng cường thông tin đến người dân, công nhân lao động trên địa bàn.