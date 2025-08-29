Từ 1.9.2025, phụ nữ TP.HCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được nhận 5 triệu đồng

Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được nhận 5 triệu đồng

Nghị quyết có nội dung "phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng" được Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X, kỳ họp thứ ba thông qua vào ngày 28.8.2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2025. Và đến nay, TP.HCM là địa phương có mức khuyến sinh và hỗ trợ cho thai phụ lớn nhất trong các tỉnh thành cả nước cho đến nay.

Nguyễn Minh Tâm (29 tuổi, ngụ ở, P.Tân Tạo, TP.HCM; trước đây là P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho biết sắp sinh con thứ hai vào cuối tháng 11 năm nay. Tâm chia sẻ: "Có những áp lực trong hành trình làm mẹ. Nhưng với số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng như vậy thì đó là cột mốc tinh thần rất lớn".



Chị Ngô Thị Thuyền (32 tuổi, ngụ ở đường Lê Hồng Phong, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho biết: "Thật sự rất vui khi nghe được tin TP.HCM hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước tuổi 35. 5 triệu đồng không phải số tiền lớn với nhiều người. Nhưng với những gia đình làm công nhân như chúng tôi, và trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì đó là "cú hích" tinh thần ý nghĩa".



Hồ Thị Thúy (28 tuổi, làm việc tại P.Phú Mỹ, TP.HCM; trước đây là KP.Phước Lập, P.Mỹ Xuân, TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nói: "TP.HCM sau sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, gồm thêm các vùng từ 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Mức hỗ trợ 5 triệu đồng được áp dụng với toàn bộ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi đã thật sự quan tâm, không bỏ quên những cư dân của TP.HCM mới sau sáp nhập. Đây không đơn thuần là hỗ trợ tài chính mà là lời động viên, niềm hy vọng cho những gia đình trẻ, nhất là ở những vùng mới trở về "mái nhà chung" TP.HCM".



Phụ nữ TP.HCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 5 triệu đồng ẢNH: THANH NAM

Thực hiện các giải quyết bài toán thách thức kép của TP.HCM

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, năm 2024, tổng tỷ suất sinh tại TP.HCM (cũ, chưa sáp nhập các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu) chỉ đạt 1,39 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế mà Việt Nam đang duy trì (2 - 2,1 con/phụ nữ). Sau sáp nhập, số liệu về tổng tỷ suất sinh của TP.HCM được cập nhật mới nhất là 1,43 con/phụ nữ. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy: già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội… trong bối cảnh TP.HCM có tốc độ đô thị hóa cao, chi phí sinh nở ngày càng lớn.

"Việc tăng mức hỗ trợ từ 3 triệu đồng lên 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 một lần nữa nhấn mạnh đến sự quyết liệt nhưng có cân nhắc tham khảo ý kiến các bên liên quan trong việc thực hiện các giải quyết bài toán thách thức kép của TP.HCM trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh trong khi mức sinh rất thấp", ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, giải pháp này giúp cho người dân có thêm những thông tin tham khảo lựa chọn việc sinh con và sinh đủ hay con. "Chúng ta phải thẳng thắn rằng để một cặp vợ chồng có thể sinh đủ 2 con có nhiều yếu tố quyết định từ tài chính cho đến việc đạt được sự an tâm cho môi trường phát triển của con cái và những cơ hội phát triển bản thân của cặp vợ chồng. Như vậy chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi là một phần trong nhóm giải pháp toàn diện đang được đẩy mạnh trong thời gian hiện nay và trong tương lai", ông Trung cho hay.

Ngày càng có thêm chính sách hỗ trợ gia đình trẻ trong việc sinh con ẢNH: THANH NAM

Ông Trung cho rằng mức sinh thấp tại các đô thị lớn như TP.HCM bắt nguồn từ những yếu tố kinh tế xã hội rộng hơn: chi phí nuôi con cao, áp lực công việc, nhà ở, giáo dục, bất bình đẳng giới trong chăm sóc gia đình, sự lo lắng về môi trường và chất lượng cuộc sống. Nếu không giải quyết những gốc rễ này, thì việc hỗ trợ khuyến sinh khó có thể thực hiện được.

"Trong bối cảnh xã hội hiện đại, các thông điệp mang tính vận động, kêu gọi như: "Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con" hay "Chung tay giải quyết vấn đề mức sinh thấp vì một TP.HCM phát triển bền vững"... có thể chưa đủ sức thuyết phục nếu không đi kèm những chính sách thực chất thay đổi điều kiện sống của người dân. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, tại những quốc gia có mức sinh thấp, chỉ khi chính quyền can thiệp đồng bộ vào chính sách nhà ở, trợ cấp nuôi con, cân bằng việc làm và gia đình, thì mức sinh mới có dấu hiệu cải thiện", ông Trung nói thêm.





