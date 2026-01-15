Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM có gì đặc biệt?

Sáng 15.1, UBND TP.HCM phối hợp Tập đoàn Becamex, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức lễ công bố phát triển Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo TP.HCM đã đến dự.

Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM có vùng lõi tại phường Bình Dương (TP.HCM) được Thành ủy, UBND TP.HCM giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Becamex nghiên cứu, phát triển trên cơ sở các hệ sinh thái của Becamex như Tòa nhà khoa học công nghệ (Trung tâm hành chính Bình Dương cũ), Tòa nhà trung tâm thương mại thế giới WTC, Khu công nghiệp công nghệ cao, Trường đại học quốc tế Miền Đông, Khu công nghiệp VSIP 2…

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ tư, từ phải sang) cùng lãnh đạo TP.HCM dự lễ công bố phát triển Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM ẢNH: B.C

Từ vùng lõi Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM sẽ phát triển ra các vành đai và toàn vùng phía bắc TP.HCM với những mạng lưới khu công nghiệp thế hệ mới như Bàu Bàng, Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng và các khu công nghiệp khoa học công nghệ sản xuất quy mô lớn như VSIP 3, Lai Hưng, Bắc Tân Uyên…

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex cho biết, từ năm 2016, Becamex đã mạnh dạn nghiên cứu, đầu tư, tìm hiểu, hợp tác với các đối tác quốc tế như Eindhoven, Hà Lan; Deajeon, Hàn Quốc; Cơ quan Khoa học, công nghệ và nghiên cứu Singapore; Viện hệ thống Nano điện tử Fraunhofer ENAS của Cộng hòa Liên bang Đức; các hãng công nghệ như Qualcomm, Synopsys và Infineon… để từng bước tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Becamex như hiện nay.

Theo ông Vũ, các trung tâm sản xuất tiên tiến, FabLab, TechLabs, vườn ươm doanh nghiệp Becamex và Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0… của Becamex hiện nay cho phép tiếp cận trọn vẹn chuỗi giá trị từ nghiên cứu, thiết kế, tạo mẫu, sản xuất thử nghiệm đến thương mại hóa trong môi trường khu công nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và nâng cấp lên công nghiệp thông minh, sinh thái, nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh, giữ chân nhà đầu tư hiện hữu và thu hút nhà đầu tư thế hệ mới.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ công bố ẢNH: B.C

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho hay, đây là bước đi cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn mới.

"Việc hình thành Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới, mà còn mang ý nghĩa tái cấu trúc không gian phát triển của TP.HCM. Đây là đòn bẩy để phân bổ lại các chức năng đô thị, công nghiệp và logistics, giảm áp lực cho khu vực nội đô hiện hữu, hướng tới mô hình siêu đô thị đa cực, phát triển bền vững và có khả năng chống chịu cao…", ông Bùi Minh Thạnh khẳng định.

Nghi thức công bố Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM ẢNH: B.C

Ông Bùi Minh Thạnh cho biết thêm: "Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM sẽ đảm nhận vai trò hạt nhân nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, sản xuất công nghệ cao, song hành và bổ trợ chiến lược cho trung tâm tài chính của thành phố. Hai trụ cột này hình thành cấu trúc phát triển cân bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của TP.HCM".