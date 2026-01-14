TP.HCM sẽ trang bị ChatGPT cho lãnh đạo thành phố, các xã, phường, đặc khu

Sáng 14.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Tại hội nghị, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM đã trình bày tham luận về một số định hướng của thành phố trong năm 2026. Trong đó, có nội dung về trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo thành phố, các xã, phường, đặc khu.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM trình bày tham luận tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Lâm Đình Thắng, năm 2026 được xác định là năm tăng tốc triển khai Nghị quyết 57, để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp trực tiếp, đo lường được vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Trọng tâm năm nay là có sản phẩm cụ thể. Nếu trước đây tập trung vào viện, trường thì nay phải chuyển trọng tâm sang khu vực doanh nghiệp, ưu tiên một số lĩnh vực chiến lược", ông Lâm Đình Thắng chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM cũng đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay.

Ông Lâm Đình Thắng cho biết 54 phường, xã của thành phố đang thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, TP.HCM tiếp tục đầu tư cho hạ tầng số, quản trị thông minh, mở rộng độ phủ sóng 5G từ 70% lên 80% dân số.

Xung quanh việc 54 phường, xã của thành phố đang thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin thì Sở Khoa học - Công nghệ cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lực lượng hỗ trợ.

Thời gian tới, các phường, xã, đặc khu cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, huy động các lực lượng công nghệ số cộng đồng hỗ trợ từng địa phương.

"Trong tháng 1, TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo thành phố và các xã, phường, đặc khu", Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM thông tin.

Ông Lâm Đình Thắng cho biết trong năm nay, TP.HCM sẽ mở rộng khai thác các hạ tầng số như khu công nghệ cao, công bố thêm ít nhất một khu công nghệ số. Và trong quý 1/2026, TP.HCM cũng công bố đề án xây dựng đô thị thông minh để thu hút nhà đầu tư, hình thành kiến trúc dữ liệu mới của siêu đô thị.

Tháng 1 năm nay, TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo thành phố, lãnh đạo xã, phường, đặc khu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các địa phương đăng ký 3 - 5 bài toán cụ thể, có sản phẩm và khả năng đo lường. Lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ cho biết đã đề xuất các vấn đề mang tính chiến lược của địa phương.

Ông Lâm Đình Thắng đánh giá điểm nghẽn của các doanh nghiệp hiện tại là thiếu thông tin để đổi mới công nghệ. Do đó, thành phố cần làm một sàn giao dịch công nghệ.

Ngoài ra, UBND TP.HCM đã ban hành đề án về trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với trung tâm này, thành phố sẽ thực thi nhiều chính sách mới, thí điểm thương mại và cho vay bằng tài sản trí tuệ.

Trung ương cũng giao TP.HCM hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm, có sự tham gia của ngân sách nhà nước trong năm 2026.

TP.HCM cũng đề xuất đề án thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu, đây là mô hình "sandbox" (thử nghiệm có kiểm soát). Mô hình này được thực hiện trong 2,5 năm, ngân sách nhà nước sẽ chịu rủi ro đầu tư cho đề tài nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp được giao quyền sử dụng nghiên cứu và hình thành sản phẩm công nghệ.

"Dự kiến năm nay, TP.HCM có ít nhất 5 sản phẩm về công nghệ chiến lược tham gia mô hình này. Trong đó có các sản phẩm về tế bào gốc, UAV, trí tuệ nhân tạo, vật liệu y sinh", Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM cho hay.