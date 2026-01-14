Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM có làm phường Bình Dương sôi động trở lại?

UBND TP.HCM vừa phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Tập đoàn Becamex, tổ chức công bố thông tin về đề án phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM.

Theo đó, đề án phát triển Đô thị khoa học Bắc TP.HCM có vùng lõi, trung tâm đổi mới sáng tạo tại khu vực phường Bình Dương (TP.HCM) là nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đào tạo, khởi nghiệp, thử nghiệm công nghệ.

Trung tâm hành chính Bình Dương hiện nay sẽ trở thành tòa nhà khoa học công nghệ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Từ vùng lõi, trung tâm, đô thị khoa học công nghệ sẽ phát triển các vành đai sản xuất công nghệ cao nhằm hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu; kết nối đa tầng về giao thông, logistics và hạ tầng số tạo ra một không gian phát triển mới cho toàn vùng phía bắc TP.HCM.

Phối cảnh tòa nhà khoa học công nghệ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chia sẻ tại cuộc ngày 13.1, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Becamex cho rằng đây là cơ hội mới để cho toàn vùng phía bắc TP.HCM (trong đó khu vực Bình Dương cũ là trung tâm) phát triển.

"Khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu với TP.HCM, nhiều người dân, doanh nghiệp rất lo lắng vì khu vực này sẽ mất động lực để phát triển. Sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm một số hệ sinh thái của Becamex tại phường Bình Dương đã đề nghị Becamex tiếp tục phát triển các hệ sinh thái đang có ở đây để vùng này sôi động trở lại", ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng, các hệ sinh thái của Becamex đang có ở phường Bình Dương như Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) sẽ chuyển đổi thành tòa nhà khoa học công nghệ; Trường đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) nơi nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tòa nhà Trung tâm Thương mại thế giới WTC; Khu công nghiệp công nghệ cao…

Trao đổi với PV Thanh Niên tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Hải, Kiến trúc sư trưởng Tập đoàn Becamex cho biết, Đô thị khoa học công nghệ sẽ tạo ra một không gian phát triển mới cho lực lượng lao động tri thức, kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ, góp phần hình thành cộng đồng đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Phối cảnh vùng lõi Đô thị khoa học công nghệ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Người lao động được tiếp cận các cơ hội việc làm chất lượng cao, cùng các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về bộ tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị, Net Zero và các bộ công cụ chuẩn hóa năng lực theo tiêu chuẩn công nghiệp 4.0, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương", ông Nguyễn Hồng Hải cho hay.

Còn ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex cho biết thêm: "Việc phát triển một đô thị khoa học công nghệ đáng sống ở khu vực phía bắc giúp giãn áp lực dân số cho khu vực trung tâm TP.HCM, giúp cải thiện chất lượng sống và cân bằng không gian phát triển của thành phố".