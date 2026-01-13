Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

TP.HCM: Đường Vĩnh Lợi hư hỏng nặng, bao giờ mới được sửa?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
13/01/2026 15:38 GMT+7

Đường Vĩnh Lợi có chiều dài trên 5,6 km (từ cầu Vĩnh Lợi đến điểm giao với đường Bế Văn Đàn, phường Vĩnh Tân, TP.HCM) hiện bị hư hỏng nặng nhưng chưa có đơn vị nào chịu trách nhiệm sửa chữa.

Ngày 13.1, đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng thuộc UBND phường Vĩnh Tân (TP.HCM) cho biết, đường Vĩnh Lợi (đường ĐH.409 cũ) đi qua địa phương này bị hư hỏng nặng nhưng phường chưa được giao nhiệm vụ quản lý và cũng chưa được bố trí kinh phí để nâng cấp sửa chữa.

Trong khi đó, ghi nhận của PV Thanh Niên, trên tuyến đường này từ đầu cầu Vĩnh Lợi đến điểm giao nhau với đường Bế Văn Đàn bị hư hỏng rất nặng, trải khắp toàn tuyến khiến xe cộ qua lại vô cùng khó khăn và nguy cơ tai nạn giao thông rình rập.

Sửa chữa đường Vĩnh Lợi tại tp . Hcm: Bao giờ mới được thực hiện? - Ảnh 1.

Đường Vĩnh Lợi bị hư hỏng nặng chưa được sửa chữa

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ổ gà, ổ voi chi chít, nhiều đoạn bị hư hỏng toàn bộ mặt đường kéo dài 4-5 mét. Có những điểm còn phải hứng chịu nước thải từ trong một công ty đổ ra đường tạo thành vũng nước tù đọng 2 bên lề và lòng đường.

Sửa chữa đường Vĩnh Lợi tại tp . Hcm: Bao giờ mới được thực hiện? - Ảnh 2.

Nước thải từ trong một công ty đổ ra đường Vĩnh Lợi

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về kế hoạch sửa chữa đường Vĩnh Lợi, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tân Uyên (đơn vị được tạm giao quản lý đường Vĩnh Lợi) cho biết, trước đây, đường này thuộc quản lý của Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân Uyên (Bình Dương cũ). Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, giải thể cấp huyện, đường Vĩnh Lợi được tạm giao cho ban này quản lý.

"Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa được bố trí kinh phí để nâng cấp sửa chữa đường. Trong khi dự kiến tháng 1.2026, ban cũng sẽ giải thể và bàn giao lại cho phường Vĩnh Tân quản lý" - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tân Uyên cho hay.

Sửa chữa đường Vĩnh Lợi tại tp . Hcm: Bao giờ mới được thực hiện? - Ảnh 3.

Đường Vĩnh Lợi bị hư hỏng kéo dài toàn tuyến hơn 5,6 km

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để giải quyết tình thế, đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng phường Vĩnh Tân cho biết: "Trong thời gian chờ được phân cấp quản lý, chúng tôi sẽ vận dụng kinh phí từ những tuyến đường khác để dặm vá, khắc phục tạm những điểm bị hư hỏng nặng, đảm bảo cho người dân đi lại, yên tâm đón tết. Sau khi chính thức tiếp nhận, chúng tôi mới có thể tiến hành lập dự toán để nâng cấp, sửa chữa đường Vĩnh Lợi".

Sửa chữa đường Vĩnh Lợi tại tp . Hcm: Bao giờ mới được thực hiện? - Ảnh 4.

Nước đọng thành vũng trên mặt đường

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về việc một doanh nghiệp thường để nước thải chảy ra đường, đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng phường Vĩnh Tân cho biết đã lập biên bản, xử phạt, buộc công ty phải khắc phục. Phường sẽ kiểm tra lại và giám sát việc khắc phục của công ty này trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

TP.HCM: Loạt ổ gà, ổ voi trên đường ngàn tỉ vẫn chưa được sửa chữa

TP.HCM: Loạt ổ gà, ổ voi trên đường ngàn tỉ vẫn chưa được sửa chữa

Hàng loạt ổ gà, ổ voi lại xuất hiện trên đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn từ ĐT.741 đến quốc lộ 13, TP.HCM) đến nay vẫn còn, mặc dù trước đó chủ đầu tư lúc nói 'đã sửa chữa', lúc thì 'đang sửa chữa'.

TP.HCM: Đường thu phí nhưng đầy 'ổ gà, ổ voi' mới sử dụng đã xuống cấp

Đường hư hỏng gây nguy hiểm

Khám phá thêm chủ đề

đường hư hỏng sửa chữa TP.HCM tai nạn giao thông Bình Dương Tân Uyên ổ gà ổ voi Nước thải đường Vĩnh Lợi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận