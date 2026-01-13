TP.HCM: Đường Vĩnh Lợi hư hỏng nặng, bao giờ mới được sửa?

Ngày 13.1, đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng thuộc UBND phường Vĩnh Tân (TP.HCM) cho biết, đường Vĩnh Lợi (đường ĐH.409 cũ) đi qua địa phương này bị hư hỏng nặng nhưng phường chưa được giao nhiệm vụ quản lý và cũng chưa được bố trí kinh phí để nâng cấp sửa chữa.

Trong khi đó, ghi nhận của PV Thanh Niên, trên tuyến đường này từ đầu cầu Vĩnh Lợi đến điểm giao nhau với đường Bế Văn Đàn bị hư hỏng rất nặng, trải khắp toàn tuyến khiến xe cộ qua lại vô cùng khó khăn và nguy cơ tai nạn giao thông rình rập.

Đường Vĩnh Lợi bị hư hỏng nặng chưa được sửa chữa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ổ gà, ổ voi chi chít, nhiều đoạn bị hư hỏng toàn bộ mặt đường kéo dài 4-5 mét. Có những điểm còn phải hứng chịu nước thải từ trong một công ty đổ ra đường tạo thành vũng nước tù đọng 2 bên lề và lòng đường.

Nước thải từ trong một công ty đổ ra đường Vĩnh Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về kế hoạch sửa chữa đường Vĩnh Lợi, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tân Uyên (đơn vị được tạm giao quản lý đường Vĩnh Lợi) cho biết, trước đây, đường này thuộc quản lý của Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân Uyên (Bình Dương cũ). Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, giải thể cấp huyện, đường Vĩnh Lợi được tạm giao cho ban này quản lý.

"Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa được bố trí kinh phí để nâng cấp sửa chữa đường. Trong khi dự kiến tháng 1.2026, ban cũng sẽ giải thể và bàn giao lại cho phường Vĩnh Tân quản lý" - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tân Uyên cho hay.

Đường Vĩnh Lợi bị hư hỏng kéo dài toàn tuyến hơn 5,6 km ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để giải quyết tình thế, đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng phường Vĩnh Tân cho biết: "Trong thời gian chờ được phân cấp quản lý, chúng tôi sẽ vận dụng kinh phí từ những tuyến đường khác để dặm vá, khắc phục tạm những điểm bị hư hỏng nặng, đảm bảo cho người dân đi lại, yên tâm đón tết. Sau khi chính thức tiếp nhận, chúng tôi mới có thể tiến hành lập dự toán để nâng cấp, sửa chữa đường Vĩnh Lợi".

Nước đọng thành vũng trên mặt đường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về việc một doanh nghiệp thường để nước thải chảy ra đường, đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng phường Vĩnh Tân cho biết đã lập biên bản, xử phạt, buộc công ty phải khắc phục. Phường sẽ kiểm tra lại và giám sát việc khắc phục của công ty này trong thời gian sớm nhất.