Thời sự

CSGT TP.HCM tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về giao thông

Đỗ Trường
Đỗ Trường
13/01/2026 13:45 GMT+7

Phòng CSGT Công an TP.HCM tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng xe 'dù', bến 'cóc', xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe…

Ngày 13.1, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn khu vực phía bắc, đông bắc TP.HCM (tức toàn bộ khu vực tỉnh Bình Dương cũ và một phần huyện Củ Chi, thành phố Thủ Đức cũ - PV) và các tuyến giáp ranh Đồng Nai, Tây Ninh…

- Ảnh 1.

CSGT thuộc Đội 1, Phòng CSGT Công an TP.HCM xử lý vi phạm giao thông khu vực gần vòng xoay Kim Hằng (phường Tân Hiệp, TP.HCM)

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ ngày 15.12.2025 đến 5.1.2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó đáng chú ý ở các địa bàn phía bắc, đông bắc thành phố và các tuyến giáp ranh đang nổi lên là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 49 người bị thương.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn tập trung vào các lỗi của người điều khiển phương tiện như: không chú ý quan sát; lưu thông không đúng làn đường; chuyển hướng, vượt xe không đúng quy định; chạy quá tốc độ quy định; không giữ khoảng cách an toàn; không chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu, vạch kẻ đường…

Do đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM xác định công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; kiên quyết kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

- Ảnh 2.

CSGT thuộc Đội 1, Phòng CSGT Công an TP.HCM lập biên bản xử lý vi phạm giao thông

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông của Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục đến hết ngày 15.3.2026 với một số nhiệm vụ cụ thể như:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham giao thông an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông đối với người dân…

Phòng CSGT Công an TP.HCM tăng cường nhiều tổ CSGT về các địa bàn trọng điểm để tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; nâng cao tỷ lệ xử phạt vi phạm qua hình ảnh; xử lý dứt điểm và không để phát sinh mới các điểm xe "dù", bến "cóc" hoạt động trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ…

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại địa bàn Bình Dương cũ, các tổ CSGT hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, tuần tra, xử lý vi phạm ở các điểm "nóng" như trên đường ĐT.747 gần khu vực vòng xoay Kim Hằng (phường Tân Hiệp, TP.HCM), đường Mỹ Phước Tân Vạn và các tuyến đường tập trung nhiều khu công nghiệp ở phường Bình Dương...

