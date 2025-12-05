Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

TP.HCM: Xây dựng 150 tỉ đồng, khoa phụ sản chưa sử dụng đã hư hỏng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
05/12/2025 16:01 GMT+7

Khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TP.HCM) được xây dựng với kinh phí khoảng 150 tỉ đồng, phần lớn các hạng mục chưa được sử dụng nhưng đã bị hư hỏng, dột nát nghiêm trọng.

Ngày 5.12, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên tại Khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TP.HCM)  được xây dựng mới với kinh phí khoảng 150 tỉ đồng. Sau khi nhận bàn giao, chưa đưa vào sử dụng thì cơ sở hạ tầng đã xuống cấp và đến nay (sau 5 năm nhận bàn giao) công trình bị hư hỏng nghiêm trọng

TP.HCM: Khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương hư hỏng, dột nát nghiêm trọng - Ảnh 1.

Mặc dù trời không mưa nhưng xô, chậu hứng nước vẫn phải đặt trên nền nhà đề phòng mưa bất chợt ập tới

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo phản ánh của nhiều người nhà bệnh nhân, trong quá trình thăm nuôi sản phụ tại Khoa Phụ sản (khu xây mới) khi gặp trời mưa lớn thì cả trong phòng bệnh lẫn ngoài hành lang đều bị nước dột, tràn từ trên tầng thượng xuống. Bệnh viện phải di chuyển sản phụ qua khu vực khác.

TP.HCM: Khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương hư hỏng, dột nát nghiêm trọng - Ảnh 2.

La phông bị hư hỏng để lại những lỗ hổng lớn trên trần nhà

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khảo sát thực tế ngày 5.12 của PV Báo Thanh Niên cho thấy, mặc dù thời điểm này không mưa nhưng những chiếc xô hứng nước dột vẫn được nhân viên của khoa chuẩn bị sẵn để ở dưới sàn nhà. Ở trên la phông bị rớt xuống từng mảng lớn tạo ra những lỗ hổng khiến cho nước từ sân thượng đổ thẳng xuống tầng 2 (trong thiết kế xây dựng Khoa Phụ sản nằm ở tầng 3) sau đó thấm xuống tầng 1.

TP.HCM: Khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương hư hỏng, dột nát nghiêm trọng - Ảnh 3.

Theo người nhà bệnh nhân, những lỗ hổng này là do la phông bị hư hỏng rơi rớt để lại

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Không riêng gì la phông bị hư hỏng, dột nát, những mảng tường của Khoa Phụ sản cũng bị thấm nước loang lổ, nhiều chỗ tường nhà còn bị nứt toác… ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác điều trị bệnh và vệ sinh môi trường.

TP.HCM: Khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương hư hỏng, dột nát nghiêm trọng - Ảnh 4.

Vệt thấm nước từ trên tầng thượng xuống tầng 2

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hư hỏng, dột nát ngay từ khi hoàn thành xây dựng

Để làm rõ những vấn đề liên quan đến việc hư hỏng, dột nát tại Khoa Phụ sản, PV Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bình Dương nhưng chưa được người phát ngôn trả lời cụ thể về vấn đề này.

TP.HCM: Khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương hư hỏng, dột nát nghiêm trọng - Ảnh 5.

Một số phòng trên tầng thượng khóa kín cửa, không thấy dấu hiệu được sử dụng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, theo tư liệu và tìm hiểu của PV, Khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TP.HCM) được UBND tỉnh Bình Dương cũ, đầu tư xây dựng từ năm 2015, với tổng kinh phí dự toán gần 150 tỉ đồng. Công trình được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương (trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương) làm chủ đầu tư.

TP.HCM: Khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương hư hỏng, dột nát nghiêm trọng - Ảnh 6.

Một số khu vực bệnh viện không sử dụng được

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Năm 2019, sau khi hoàn thành xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương tiến hành bàn giao công trình cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để đưa vào sử dụng nhằm giảm tải cho khoa sản của bệnh viện này.

TP.HCM: Khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương hư hỏng, dột nát nghiêm trọng - Ảnh 7.

Người nhà bệnh nhân nằm nghỉ ở khu vực bị dột nát

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thời điểm này, Bệnh viện đa khoa Bình Dương nhận thấy một số vấn đề trong xây dựng, công trình chưa được sử dụng đã xuống cấp; một số thiết bị không thể lắp đặt để sử dụng và công trình thiết kế xây dựng không có hệ thống điện, nước… nên từ chối nhận bàn giao công trình mà chỉ nhận bàn giao chìa khóa.

TP.HCM: Khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương hư hỏng, dột nát nghiêm trọng - Ảnh 8.

Thang máy bị hư hỏng chưa biết khi nào được sửa chữa

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau nhiều lần Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương có văn bản hối thúc, Bệnh viện đa khoa Bình Dương mới nhận bàn giao (năm 2020), nhưng chỉ bố trí được một số phòng sinh, hậu sản… còn những khu vực khác bị dột, không sử dụng được.

TP.HCM: Khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương hư hỏng, dột nát nghiêm trọng - Ảnh 9.

Công trình vẫn đang tiếp tục bị xuống cấp, hư hỏng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo tìm hiểu hiểu của PV, hiện nay công trình này vẫn chưa được quyết toán kinh phí xây dựng. Tuy nhiên, nhiều hạng mục bị hư hỏng, dột nát tại Khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương khiến người dân bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

