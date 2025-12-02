TP.HCM: Loạt ổ gà, ổ voi trên đường ngàn tỉ vẫn chưa được sửa chữa

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến chiều 2.12, trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đoạn từ điểm giao với đường ĐT.741 (xã Phú Giáo, TP.HCM) đến quốc lộ 13 (xã An Long, TP.HCM) vẫn chưa được sửa chữa. Hàng loạt ổ à, ổ voi kéo dài hàng chục cây số, gây bức xúc cho người dân.

Đáng chú ý, đoạn từ cầu Suối Trong đến cầu Sông Bé, hàng chục ổ gà, ổ voi chi chít mặt đường, khe co giãn mặt cầu cũng bị bong tróc, hư hỏng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người lưu thông.

Mặt đường hư hỏng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Phú Giáo (hiện ban này vẫn tồn tại, chưa sáp nhập; thuộc huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ, nay là TP.HCM). Ban đầu vị lãnh đạo này cho biết các loại ổ gà, ổ voi đã được đơn vị thi công sửa chữa và báo cáo Sở Xây dựng TP.HCM.

Mặt cầu bị bong tróc, hư hỏng ở phần khe co giãn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, khi PV đưa ra bằng chứng là có rất nhiều ổ gà, ổ voi vẫn còn trên mặt đường, chưa hề được sửa chữa thì ông Nghĩa nói lại: "Đường vẫn còn bảo hành, đang sửa chữa. Anh (PV) mang giấy giới thiệu đến ban, chúng tôi cung cấp báo cáo. Hiện tôi đang đi học".

Ổ voi trên đường, đoạn gần cầu Sông Bé ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khi PV hỏi về nguyên nhân xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi dù đoạn đường này mới được khánh thành, đưa vào sử dụng từ tháng 9.2024, ông Nghĩa tiếp tục đòi mang giấy giới thiệu tới ban mới cung cấp nguyên nhân.

Trước đó, Thanh Niên đăng tải bài viết TP.HCM: Đường thu phí nhưng đầy 'ổ gà, ổ voi' mới sử dụng đã xuống cấp. Phản ánh đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn từ ngã ba Tân Thành đến gần điểm giao với đường ĐT.741 do Ban quản lý dự án huyện Bắc Tân Uyên cũ làm chủ đầu tư) cũng xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng tương tự. Sau khi báo đăng, đoạn đường này đã được sửa chữa.

Đường mới đưa vào sử dụng hơn 1 năm nhưng xuất hiện ổ gà, ổ voi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng có chiều dài khoảng 48 km, có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, với tổng số vốn đầu tư trên 5.256 tỉ đồng.

Tuyến đường này kết nối với đường Hồ Chí Minh đi qua các khu công nghiệp và các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng (Bình Dương cũ) với đường Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, quốc lộ 13… góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM.