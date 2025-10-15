Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường hư hỏng gây nguy hiểm

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
15/10/2025 07:50 GMT+7

Đường Bến Nghé, đoạn qua P.Tân Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7), TP.HCM, đang xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mặt đường bong tróc lớp nhựa và bị trũng xuống, trời mưa nước đọng như cái ao, ổ gà xuất hiện ngày một nhiều, nhất là ở giữa lòng đường. Người đi đường tránh các vũng nước dễ dẫn tới va quẹt với xe khác, còn nếu chạy qua vũng nước thì có thể cán lên đá trải đường bị bong tróc hoặc sa xuống hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đường hư hỏng gây nguy hiểm - Ảnh 1.

Đường Bến Nghé xuống cấp trầm trọng

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Theo người dân ở khu vực này, đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng do rất nhiều xe tải, container ngày đêm chạy qua. Bà con mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Tin liên quan

Đường dẫn vào Làng ĐH Quốc gia TP.HCM quá nhiều ổ gà

Đường dẫn vào Làng ĐH Quốc gia TP.HCM quá nhiều ổ gà

Mỗi lần đi qua đường KP.6 dẫn vào Làng ĐH Quốc gia TP.HCM, P.Linh Xuân (trước đây thuộc P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), TP.HCM, nhiều người vất vả vì tình trạng mặt đường bị bong tróc lớp nhựa và lún nhiều chỗ, rất nguy hiểm cho người đi lại.

Rác nhếch nhác dưới gầm cầu

Công trình thi công kéo dài, ảnh hưởng người dân

Xem thêm bình luận