Đường hư hỏng gây nguy hiểm

Mặt đường bong tróc lớp nhựa và bị trũng xuống, trời mưa nước đọng như cái ao, ổ gà xuất hiện ngày một nhiều, nhất là ở giữa lòng đường. Người đi đường tránh các vũng nước dễ dẫn tới va quẹt với xe khác, còn nếu chạy qua vũng nước thì có thể cán lên đá trải đường bị bong tróc hoặc sa xuống hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đường Bến Nghé xuống cấp trầm trọng Ảnh: NGỌC QUỲNH

Theo người dân ở khu vực này, đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng do rất nhiều xe tải, container ngày đêm chạy qua. Bà con mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp đường để đảm bảo an toàn giao thông.