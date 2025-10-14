Đường dẫn vào Làng ĐH Quốc gia TP.HCM quá nhiều ổ gà

Người dân địa phương cho biết mặt đường hư hỏng đã lâu, nhưng không thấy cơ quan chức năng dặm vá khắc phục. Đặc biệt vào ban đêm và khi trời mưa nước ngập, "ổ gà" như những cái bẫy khiến người chạy xe máy rất dễ bị trượt ngã. Tuyến đường này có rất nhiều sinh viên đi học và bà con trong khu vực qua lại.

Mặt đường KP.6 dẫn vào Làng ĐH Quốc gia TP.HCM, P.Linh Xuân, bị xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà Ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình (trước đây thuộc P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), TP.HCM, bị xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặt đường bong tróc lớp nhựa và bị trũng xuống đọng nước, "ổ trâu" xuất hiện ngày một nhiều, nhất là ở giữa lòng đường. Nhiều người cố tránh các vũng nước để đi vào chỗ khô ráo thì dẫn tới va quệt, còn nếu chạy qua vũng nước thì rất có thể gặp vật cản là đá lởm chởm trên đường và hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình, xuống cấp và ngập nước Ảnh: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp hai con đường nói trên để đảm bảo an toàn cho người qua lại.