Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giáp tết, dựng rào chắn làm hầm chui quốc lộ 13 có ảnh hưởng đến dân?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
29/01/2026 10:29 GMT+7

Nhà thầu thi công đang dựng rào chắn thi công hầm chui trên đường Phạm Ngọc Thạch băng qua quốc lộ 13 (phường Thủ Dầu Một và phường Phú Lợi, TP.HCM).

Ngày 29.1, nhà thầu thi công hầm chui ngã năm Phước Kiến (từ đường Phạm Ngọc Thạch băng qua quốc lộ 13, nối với đường Huỳnh Văn Cù) đang lập rào chắn trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Lợi, TP.HCM) để tiến hành thi công.

Việc lập rào chắn tại khu vực nút giao ngã năm Phước Kiến có mật độ xe cộ qua lại đông đúc khiến người dân không khỏi lo lắng vì vào dịp giáp tết nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa, hành khách… tăng cao hơn những ngày bình thường.

Giáp tết, dựng rào chắn làm hầm chui quốc lộ 13 có ảnh hưởng đến dân?- Ảnh 1.

Đơn vị thi công đang lập rào chắn trên đường Phạm Ngọc Thạch hướng từ quốc lộ 13 vào đường Mỹ Phước Tân Vạn

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Vào giờ cao điểm những ngày bình thường tại khu vực này đã kẹt xe, ùn tắc kéo dài, đặc biệt là trên đường Huỳnh Văn Cù hướng từ cầu Phú Cường về đường Phạm Ngọc Thạch và ngược lại. Bây giờ chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến tết, nếu lập rào chắn thì sẽ gây khó khăn cho người dân chúng tôi rất nhiều. Sao không để đến qua tết rồi thi công?", một người dân nêu ý kiến.

Giáp tết, dựng rào chắn làm hầm chui quốc lộ 13 có ảnh hưởng đến dân?- Ảnh 2.

Khu vực ngã năm Phước Kiến có mật độ xe cộ qua lại đông đúc

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông TP.HCM) cho biết: "Chúng tôi đã lường được hết các vấn đề đặt ra. Cơ bản là không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân vì chúng tôi đã chia ra làm 3 giai đoạn thi công, được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận. CSGT và các ngành cũng đã đóng góp, cho ý kiến về vấn đề này rồi", đại diện Ban Giao thông TP.HCM cho hay.

Giáp tết, dựng rào chắn làm hầm chui quốc lộ 13 có ảnh hưởng đến dân?- Ảnh 3.

Đại diện Ban Giao thông cho rằng rào chắn không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án xây dựng hầm chui ngã năm Phước Kiến có tổng vốn đầu tư 1.050 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 8.2025; hiện công tác bàn giao mặt bằng để thi công dự án đạt trên 80%.

Giáp tết, dựng rào chắn làm hầm chui quốc lộ 13 có ảnh hưởng đến dân?- Ảnh 4.

Hầm chui sẽ được xây dựng từ đường Phạm Ngọc Thạch qua đường Huỳnh Văn Cù (hướng các xe đang di chuyển)

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo thiết kế, dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến có chiều dài 630 m, quy mô 4 làn xe rộng 22,4 m (tĩnh không hầm 5 m), vận tốc thiết kế đạt 40 km/giờ được xây dựng từ đường Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Lợi, TP.HCM) cắt ngang qua quốc lộ 13 rồi nối vào đường Huỳnh Văn Cù (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Giáp tết, dựng rào chắn làm hầm chui quốc lộ 13 có ảnh hưởng đến dân?- Ảnh 5.

Đơn vị thi công chắn 4 làn đường (cả 2 chiều) để chuẩn bị thi công hầm chui

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hầm chui ngã năm Phước Kiến nằm ở vị trí ngã năm giữa các tuyến: quốc lộ 13 (dự án BOT), các đường Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Văn Tiết. 

Hiện nơi đây có mật độ giao thông, lưu lượng xe qua lại rất lớn do đây là các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Bình Dương (cũ) với các tỉnh Tây nguyên, Bình Phước (cũ) và Tây Ninh.

Hiện cơ quan chức năng đã hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường đi qua khu vực ngã năm Phước Kiến nhưng chưa thông báo thực hiện cụ thể.

Tin liên quan

TP.HCM: Vì sao hầm chui hơn 1.000 tỉ đồng qua quốc lộ 13 chưa được thi công?

TP.HCM: Vì sao hầm chui hơn 1.000 tỉ đồng qua quốc lộ 13 chưa được thi công?

Dự án xây dựng hầm chui ngã năm Phước Kiến (phường Phú Lợi và phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) qua quốc lộ 13 có tổng vốn đầu tư 1.050 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 8.2025 nhưng đến nay chưa được thi công với nhiều lý do.

TP.HCM: Khởi công nâng cấp mở rộng đường ĐT.748 và xây dựng hầm chui quốc lộ 13

Khám phá thêm chủ đề

Hầm chui thi công TP.HCM Quốc Lộ 13 rào chắn Tết giao thông Đường Huỳnh Văn Cù phường Phú Lợi phường Thủ Dầu Một
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận