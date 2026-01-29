Giáp tết, dựng rào chắn làm hầm chui quốc lộ 13 có ảnh hưởng đến dân?

Ngày 29.1, nhà thầu thi công hầm chui ngã năm Phước Kiến (từ đường Phạm Ngọc Thạch băng qua quốc lộ 13, nối với đường Huỳnh Văn Cù) đang lập rào chắn trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Lợi, TP.HCM) để tiến hành thi công.

Việc lập rào chắn tại khu vực nút giao ngã năm Phước Kiến có mật độ xe cộ qua lại đông đúc khiến người dân không khỏi lo lắng vì vào dịp giáp tết nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa, hành khách… tăng cao hơn những ngày bình thường.

Đơn vị thi công đang lập rào chắn trên đường Phạm Ngọc Thạch hướng từ quốc lộ 13 vào đường Mỹ Phước Tân Vạn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Vào giờ cao điểm những ngày bình thường tại khu vực này đã kẹt xe, ùn tắc kéo dài, đặc biệt là trên đường Huỳnh Văn Cù hướng từ cầu Phú Cường về đường Phạm Ngọc Thạch và ngược lại. Bây giờ chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến tết, nếu lập rào chắn thì sẽ gây khó khăn cho người dân chúng tôi rất nhiều. Sao không để đến qua tết rồi thi công?", một người dân nêu ý kiến.

Khu vực ngã năm Phước Kiến có mật độ xe cộ qua lại đông đúc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông TP.HCM) cho biết: "Chúng tôi đã lường được hết các vấn đề đặt ra. Cơ bản là không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân vì chúng tôi đã chia ra làm 3 giai đoạn thi công, được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận. CSGT và các ngành cũng đã đóng góp, cho ý kiến về vấn đề này rồi", đại diện Ban Giao thông TP.HCM cho hay.

Đại diện Ban Giao thông cho rằng rào chắn không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án xây dựng hầm chui ngã năm Phước Kiến có tổng vốn đầu tư 1.050 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 8.2025; hiện công tác bàn giao mặt bằng để thi công dự án đạt trên 80%.

Hầm chui sẽ được xây dựng từ đường Phạm Ngọc Thạch qua đường Huỳnh Văn Cù (hướng các xe đang di chuyển) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo thiết kế, dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến có chiều dài 630 m, quy mô 4 làn xe rộng 22,4 m (tĩnh không hầm 5 m), vận tốc thiết kế đạt 40 km/giờ được xây dựng từ đường Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Lợi, TP.HCM) cắt ngang qua quốc lộ 13 rồi nối vào đường Huỳnh Văn Cù (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Đơn vị thi công chắn 4 làn đường (cả 2 chiều) để chuẩn bị thi công hầm chui ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hầm chui ngã năm Phước Kiến nằm ở vị trí ngã năm giữa các tuyến: quốc lộ 13 (dự án BOT), các đường Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Văn Tiết.

Hiện nơi đây có mật độ giao thông, lưu lượng xe qua lại rất lớn do đây là các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Bình Dương (cũ) với các tỉnh Tây nguyên, Bình Phước (cũ) và Tây Ninh.

Hiện cơ quan chức năng đã hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường đi qua khu vực ngã năm Phước Kiến nhưng chưa thông báo thực hiện cụ thể.