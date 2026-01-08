TP.HCM: Vì sao hầm chui hơn 1.000 tỉ đồng qua quốc lộ 13 chưa được thi công?

Ngày 7.1, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (TP.HCM) cho biết dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến (phường Phú Lợi và phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) có vị trí xây dựng ở nút giao thông phức tạp, liên quan đến 4 tuyến đường và nhà đầu tư BOT, nên phương án phân luồng giao thông phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới tổ chức thi công.

Phương án phân luồng giao thông trên quốc lộ 13 khi thi công hầm chui ngã năm Phước Kiến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo vị đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (TP.HCM; Ban Giao thông) hiện công tác bàn giao mặt bằng để thi công dự án đạt khoảng 80%; diện tích còn lại đang được các tổ chức, cá nhân tiếp tục bàn giao.

Ngã năm Phước Kiến hiện giao nhau của 4 tuyến đường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Hiện dự án mới được phê duyệt, chấp thuận phương án phân luồng giao thông trên các tuyến đường. Các đơn vị thi công tiến hành thi công ở một số hạng mục nhỏ trên các tuyến đường gom và cắm biển phân luồng giao thông, sau đó mới "khui" phần chính của hầm chui cắt ngang quốc lộ 13 để thi công", đại diện Ban Giao thông cho biết.

Hầm chui sẽ được thi công từ đường Phạm Ngọc Thạch qua đường Huỳnh Văn Cù (hướng các xe đang lưu thông đông đúc) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo thiết kế, dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến có chiều dài 630 m, quy mô 4 làn xe rộng 22,4 m (tĩnh không hầm 5 m), vận tốc thiết kế đạt 40 km/giờ được xây dựng từ đường Phạm Ngọc Thạch (phường Phú Lợi, TP.HCM) cắt ngang qua quốc lộ 13 rồi nối vào đường Huỳnh Văn Cù (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Bảng thông tin dự án ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hầm chui ngã năm Phước Kiến nằm ở vị trí ngã 5 giữa các tuyến: quốc lộ 13 (dự án BOT), các đường Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Văn Tiết. Hiện nơi đây có mật độ giao thông, lưu lượng xe qua lại rất lớn do đây là các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Bình Dương (cũ) với các tỉnh Tây nguyên, Bình Phước (cũ) và Tây Ninh.

Quốc lộ 13 hướng từ trung tâm TP.HCM lên ngã năm Phước Kiến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các tuyến đường Huỳnh Văn Cù và Phạm Ngọc Thạch hiện là tuyến chính của các loại phương tiện giao thông đi từ đường Mỹ Phước Tân Vạn qua cầu Phú Cường (và ngược lại).

Theo hướng dẫn, khi bước vào thi công hầm chui ngã năm Phước Kiến, các phương tiện giao thông trên quốc lộ 13 (từ hướng trung tâm TP.HCM) lên các phường Bến Cát, Thới Hòa (TP.HCM) và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, khu vực Tây nguyên… đến khu vực ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi) sẽ rẽ vào đường Phú Lợi để đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường Trần Ngọc Lên để ra lại quốc lộ 13.

Đường Phạm Ngọc Thạch hướng từ đường Mỹ Phước Tân Vạn vào ngã năm Phước Kiến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ở chiều ngược lại trên quốc lộ 13 (hướng từ phường Bến Cát và Bình Phước cũ về trung tâm TP.HCM), các phương tiện giao thông sẽ rẽ từ quốc lộ 13 vào đường Trần Ngọc Lên (phường Định Hòa, Bình Dương cũ). Sau đó, đi theo đường Mỹ Phước Tân Vạn để ra đường Phú Lợi và đường Nguyễn Thị Minh Khai để ra lại quốc lộ 13.

Thời gian bắt đầu thực hiện phân luồng giao thông sẽ được cơ quan có thẩm quyền thông báo sau.