Đỗ xe trên cao tốc để ngủ, tài xế bị CSGT gọi dậy lập biên bản

Không ít tài xế chọn cách tấp xe ngay trên cao tốc để chợp mắt sau hành trình dài, bất chấp dòng phương tiện lao vun vút phía sau. Thực tế, CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp đỗ xe trên cao tốc để ngủ và buộc phải gọi dậy để xử lý.

Ngày 22.3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, việc dừng, đỗ xe để ngủ trên cao tốc đang trở thành hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, dù đã nhiều lần được lực lượng chức năng cảnh báo.



Đỗ xe trên cao tốc để ngủ, tài xế bị CSGT gọi dậy

Thời gian qua, không ít vụ tai nạn xảy ra trên các tuyến cao tốc có nguyên nhân từ việc tài xế dừng, đỗ sai quy định. Đáng nói, tình trạng này vẫn tái diễn, bất chấp việc tăng cường tuần tra, xử lý.

Theo ghi nhận của CSGT, trên các tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Vân Phong - Nha Trang, nhiều trường hợp tài xế ngang nhiên dừng xe tại khu vực nút giao, thậm chí đỗ xe ngay trên làn đường để nghỉ ngơi, ngủ qua đêm. Trong khi đó, đây là khu vực các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống bất ngờ có thể dẫn đến va chạm liên hoàn.

Chỉ trong 1 ngày, CSGT phát hiện 26 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; trong đó lập biên bản xử lý 14 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội 12 trường hợp. Với hành vi này, tài xế có thể bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, trong số đó có nhiều tài xế đỗ xe trên cao tốc để nằm ngủ, CSGT phải tới gọi dậy, lập biên bản xử phạt.

Tài xế đỗ xe trên cao tốc để ngủ bị CSGT gọi dậy xử phạt ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo CSGT, nguy cơ lớn nhất của việc dừng xe trên cao tốc không nằm ở mức phạt, mà ở hậu quả có thể xảy ra. Khi phương tiện phía sau không kịp xử lý, tai nạn có thể xảy ra với mức độ nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trong khi đó, việc nghỉ ngơi hoàn toàn có thể thực hiện an toàn hơn bằng cách rời cao tốc tại lối ra gần nhất hoặc vào khu dừng nghỉ theo quy định. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn chọn cách "tiện đâu dừng đó", đánh đổi sự an toàn của bản thân và người khác.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không dừng, đỗ xe trên cao tốc nếu không có sự cố khẩn cấp. Trường hợp buộc phải dừng, cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt biển cảnh báo theo quy định.

Ngoài ra, tài xế cần chủ động nghỉ ngơi trước hành trình dài, không lái xe khi mệt mỏi, buồn ngủ; tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng rượu bia hay điện thoại khi điều khiển phương tiện.

CSGT hóa trang bắn tốc độ trên cao tốc

Bên cạnh lỗi dừng, đỗ sai quy định, CSGT cũng tăng cường xử lý vi phạm tốc độ - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn trên cao tốc. Trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, CSGT đo tốc độ 24/24 giờ, kết hợp hóa trang, mật phục để phát hiện vi phạm.

CSGT liên tục hóa trang, mật phục bắn tốc độ 24/24 giờ trên cao tốc ẢNH: C08

Riêng trong ngày 21.3, có 34 trường hợp vi phạm tốc độ bị ghi nhận, chủ yếu là xe kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó, 6 trường hợp bị lập biên bản trực tiếp, 26 trường hợp bị xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát.

Trong bối cảnh toàn tuyến cao tốc đã được phủ kín camera giám sát, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý. Theo CSGT, trên cao tốc, tuân thủ là an toàn, còn vi phạm luôn đi kèm rủi ro.

