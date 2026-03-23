15 phút, hơn 100 xe máy đi trên vỉa hè Quang Trung bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa công bố danh sách hơn 100 xe máy đi trên vỉa hè bị phạt nguội. Đây là các trường hợp được CSGT ghi hình chỉ trong 15 phút kiểm soát.

Theo CSGT, đây là con số phản ánh thực trạng ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

CSGT thường xuyên kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm đi trên vỉa hè ẢNH: PC08

Phần lớn các trường hợp vi phạm đều với lý do tránh kẹt xe, đi cho nhanh mà bất chấp quy định của pháp luật. Người điều khiển xe máy ngang nhiên chạy lên vỉa hè, vốn là không gian dành riêng cho người đi bộ gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi bộ, người yếu thế.

Nhằm quyết liệt xử lý nghiêm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình phạt nguội đối với lỗi vi phạm đi xe máy trên vỉa hè.

Việc áp dụng hình thức ghi hình xử phạt không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác xử lý mà còn góp phần tạo sự công bằng, tránh tình trạng đối phó lực lượng chức năng. Người vi phạm dù không bị dừng xe xử lý trực tiếp vẫn phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình khi hình ảnh vi phạm đã được lưu lại rõ ràng.



Mặc dù mức phạt cao nhưng vẫn nhiều trường hợp cố tình vi phạm ẢNH: PC08

Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 103 trường hợp vi phạm "đi trên vỉa hè" trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp trong sáng 18.3.2026 vừa qua.

Người dân tra cứu danh sách hơn 100 trường hợp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội lỗi xe máy đi trên vỉa hè tại đây:

CSGT đề nghị nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh tại số 18 đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, người yếu thế.



Theo quy định, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị CSGT phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.