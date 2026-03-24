Đời sống Cộng đồng

TP.HCM có cấm xe bán tải vào nội đô? Sở Xây dựng nói rõ

Vũ Phượng
24/03/2026 12:15 GMT+7

Sau thông tin Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo khung giờ, nhiều người đặt câu hỏi: xe bán tải có bị cấm vào nội đô TP.HCM. Sở Xây dựng TP.HCM chính thức lên tiếng.

Những ngày qua, nhiều chủ xe bán tải lo lắng trước thông tin Hà Nội cấm hầu hết các loại xe tải vào nội đô trong giờ cao điểm sáng từ 6 - 9 giờ và chiều từ 16 - 19 giờ 30 hằng ngày.

Nội dung này khiến nhiều chủ xe bán tải ở TP.HCM cũng thắc mắc, đặt câu hỏi: xe bán tải có bị cấm vào nội đô TP.HCM? Làm sao để biết xe bán tải của mình là dòng xe được phép lưu thông hay bị cấm theo giờ?

Nhiều người thắc mắc xe bán tải có bị cấm vào nội đô TP.HCM hay không

Xe bán tải là gì?

Trả lời PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, liên quan đến xe bán tải, TP.HCM hiện đang áp dụng theo Quyết định số 23/2018 của UBND TP.HCM - quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM.

Theo đó, xe bán tải (xe pickup) được định nghĩa là xe có kết cấu thùng chở hàng đi liền với thân xe, có khối lượng chuyên chở cho phép xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống.

Xe bán tải có bị hạn chế hay cấm vào nội đô TP.HCM?

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, theo quy định tại Điều 1 Quy định Ban hành kèm theo Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 23/2019, TP.HCM áp dụng khung giờ hạn chế xe tải và xe chở hàng lưu thông vào nội đô nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Trong đó nêu rõ, các loại phương tiện không bị điều chỉnh bởi quy định này gồm:

  • Xe quân sự, xe công an, xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.
  • Xe thuộc lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đi làm nhiệm vụ.
  • Xe tang.
  • Xe bán tải.
  • Xe tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện xe bán tải không bị cấm hay hạn chế vào nội đô TP.HCM

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định: "Quy định trên không áp dụng với xe bán tải. Vì vậy, xe bán tải không bị hạn chế hay cấm vào nội đô TP.HCM. Tuy nhiên, người lái vẫn phải chấp hành hệ thống biển báo trên từng tuyến đường: đường nào có biển cấm tải thì không được đi vào, còn đường không cấm thì được lưu thông bình thường".

Như vậy, khác với Hà Nội, xe bán tải hiện không bị cấm vào nội đô TP.HCM, nhưng vẫn phải tuân thủ biển báo từng tuyến đường.

Theo tìm hiểu, trước đây có một số dòng pickup được nhập khẩu và tính thuế như ô tô con, nhưng hiện nay phần lớn đã được xếp vào nhóm xe tải. Do đó, không thể áp dụng cách quản lý như ô tô con cho tất cả xe bán tải; mỗi loại sẽ có quy định riêng, kể cả về niên hạn sử dụng.

Tin liên quan

15 phút, hơn 100 xe máy đi trên vỉa hè Quang Trung bị CSGT TP.HCM phạt nguội

15 phút, hơn 100 xe máy đi trên vỉa hè Quang Trung bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Chỉ trong 15 phút, hơn 100 xe máy đi trên vỉa hè đường Quang Trung bị CSGT TP.HCM phạt nguội. Tra cứu danh sách xe máy bị phạt nguội ở cuối bài này.

Vượt đèn đỏ chở người cấp cứu bị phạt nguội: Cục CSGT chỉ cách xử lý

Tra cứu danh sách 73 xe máy đi ngược chiều bị CSGT TP.HCM ghi hình phạt nguội

