Ô tô con pickup có bị cấm vào nội đô Hà Nội trong giờ cao điểm không?

Sáng 21.3, liên quan đến thông tin nhiều chủ xe bán tải (xe pickup) đang lo lắng bị cấm lưu thông vào nội đô Hà Nội, phía lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, ngày 4.1 vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 01/QĐ/2026 quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn và thành phố đang áp dụng quy định này.

Theo quy định này, trong giờ cao điểm buổi sáng từ 6 - 9 giờ, chiều từ 16 - 19 giờ 30 thì các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ngoài khung giờ trên, Sở Xây dựng, Công an TP.Hà Nội căn cứ tình hình thực tế để xem xét chấp thuận theo đúng quy định.

Theo đó, đối với xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 10 tấn phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản; đối với xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên phải được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận bằng văn bản.

Sở Xây dựng TP.Hà Nội cho biết, Thông tư 53/2024 của Bộ GTVT cũ (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, trong đó phụ lục I phân loại ô tô chở người có quy định về ô tô con pickup. Còn ở phụ lục IV của thông tư thì phân loại ô tô tải thông dụng có quy định về ô tô tải pickup cabin đơn và ô tô tải pickup cabin kép.

Đối chiếu với các quy định về phân loại phương tiện tại thông tư nêu trên, dòng xe bán tải hay được gọi là xe pickup. Người sử dụng căn cứ vào đăng kiểm xe được cấp để phân biệt ô tô con pickup với ô tô tải pickup cabin đơn hoặc ô tô tải pickup cabin kép.

Do đó, đối chiếu với Quyết định 01/QĐ/2026 của UBND TP.Hà Nội thì dòng ô tô con pickup được hiểu là ô tô con nên không chịu tác động của lệnh cấm xe tải nói trên. Đối với dòng ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép được phân loại là ô tô tải thông dụng nên sẽ chịu tác động của Quyết định 01/QĐ/2026.