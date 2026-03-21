Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ô tô con pickup có bị cấm vào nội đô Hà Nội trong giờ cao điểm không?

Nguyễn Trường
21/03/2026 11:39 GMT+7

Theo quyết định của UBND TP.Hà Nội, dòng ô tô tải pickup cabin đơn và kép được phân loại là ô tô tải thông dụng nên sẽ bị cấm vào nội đô trong giờ cao điểm, còn dòng ô tô con pickup không bị cấm.

Sáng 21.3, liên quan đến thông tin nhiều chủ xe bán tải (xe pickup) đang lo lắng bị cấm lưu thông vào nội đô Hà Nội, phía lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, ngày 4.1 vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 01/QĐ/2026 quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn và thành phố đang áp dụng quy định này.

Xe bán tải được xếp vào nhóm ô tô con pickup khi có một đặc điểm khác biệt so với ô tô tải pickup

Theo quy định này, trong giờ cao điểm buổi sáng từ 6 - 9 giờ, chiều từ 16 - 19 giờ 30 thì các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ngoài khung giờ trên, Sở Xây dựng, Công an TP.Hà Nội căn cứ tình hình thực tế để xem xét chấp thuận theo đúng quy định.

Theo đó, đối với xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 10 tấn phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản; đối với xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên phải được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận bằng văn bản.

Sở Xây dựng TP.Hà Nội cho biết, Thông tư 53/2024 của Bộ GTVT cũ (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, trong đó phụ lục I phân loại ô tô chở người có quy định về ô tô con pickup. Còn ở phụ lục IV của thông tư thì phân loại ô tô tải thông dụng có quy định về ô tô tải pickup cabin đơn và ô tô tải pickup cabin kép.

Đối chiếu với các quy định về phân loại phương tiện tại thông tư nêu trên, dòng xe bán tải hay được gọi là xe pickup. Người sử dụng căn cứ vào đăng kiểm xe được cấp để phân biệt ô tô con pickup với ô tô tải pickup cabin đơn hoặc ô tô tải pickup cabin kép.

Do đó, đối chiếu với Quyết định 01/QĐ/2026 của UBND TP.Hà Nội thì dòng ô tô con pickup được hiểu là ô tô con nên không chịu tác động của lệnh cấm xe tải nói trên. Đối với dòng ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép được phân loại là ô tô tải thông dụng nên sẽ chịu tác động của Quyết định 01/QĐ/2026.

Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe con pickup và xe tải pickup

Để phân biệt xe con pickup và xe tải pickup có thể căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận