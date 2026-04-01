Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM tăng cường xử lý 5 lỗi vi phạm gây tai nạn: Có lỗi rất quen

Vũ Phượng
Vũ Phượng
01/04/2026 06:15 GMT+7

CSGT TP.HCM đang tăng cường xử lý 5 lỗi vi phạm dễ gây tai nạn, trong đó có những lỗi quen thuộc, nhiều người hay mắc.

Nhiều hành vi vi phạm tưởng chừng quen thuộc, diễn ra hằng ngày trên đường phố lại chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Trước thực tế này, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trọng điểm.

Hoạt động nhằm kéo giảm tai nạn giao thông một cách quyết liệt trên các tuyến đường bộ và đường sắt trên địa bàn.

CSGT TP.HCM đang tập trung xử lý 5 nhóm lỗi là nguyên nhân gây tai nạn

Cụ thể, trên lĩnh vực đường bộ, CSGT tập trung kiểm tra, xử lý theo 5 nhóm chuyên đề chính:

  1. Người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn;
  2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm các quy định khi tham gia giao thông;
  3. Học sinh, phụ huynh chở học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông;
  4. Vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chuyển làn đường không đúng quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau...;
  5. Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng... đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, đây đều là những hành vi vi phạm phổ biến, thường xuyên được ghi nhận trên các tuyến đường, từ các lỗi tưởng chừng đơn giản như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lái xe khi cơ thể có nồng độ cồn hay đi sai phần đường, làn đường.

Theo CSGT, chính những lỗi này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua.

CSGT TP.HCM thường xuyên kiểm tra tốc độ trên những tuyến trọng điểm

Trên lĩnh vực đường sắt, CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên đường sắt, lái tàu vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy hoặc không tuân thủ quy trình tác nghiệp.

CSGT cũng tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện đường bộ khi qua đường ngang nhưng không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường; các hành vi dừng, đỗ, quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang...

CSGT sẽ thực hiện xử lý thường xuyên, liên tục, nghiêm minh với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Để nâng cao hiệu quả, CSGT sẽ sử dụng hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các hình ảnh phản ánh do người dân cung cấp, đăng tải trên mạng xã hội.

Ô tô vào làn hỗn hợp ùn ứ gây tranh cãi: Đúng luật nhưng có 'đúng tình'?

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận