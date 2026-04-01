CSGT TP.HCM tăng cường xử lý 5 lỗi vi phạm gây tai nạn: Có lỗi rất quen

Nhiều hành vi vi phạm tưởng chừng quen thuộc, diễn ra hằng ngày trên đường phố lại chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Trước thực tế này, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trọng điểm.



Hoạt động nhằm kéo giảm tai nạn giao thông một cách quyết liệt trên các tuyến đường bộ và đường sắt trên địa bàn.

CSGT TP.HCM đang tập trung xử lý 5 nhóm lỗi là nguyên nhân gây tai nạn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, trên lĩnh vực đường bộ, CSGT tập trung kiểm tra, xử lý theo 5 nhóm chuyên đề chính:

Người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn;

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm các quy định khi tham gia giao thông;

Học sinh, phụ huynh chở học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông;

Vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chuyển làn đường không đúng quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau...;

Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng... đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.



Đáng chú ý, đây đều là những hành vi vi phạm phổ biến, thường xuyên được ghi nhận trên các tuyến đường, từ các lỗi tưởng chừng đơn giản như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lái xe khi cơ thể có nồng độ cồn hay đi sai phần đường, làn đường.

Theo CSGT, chính những lỗi này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua.

CSGT TP.HCM thường xuyên kiểm tra tốc độ trên những tuyến trọng điểm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên lĩnh vực đường sắt, CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên đường sắt, lái tàu vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy hoặc không tuân thủ quy trình tác nghiệp.

CSGT cũng tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện đường bộ khi qua đường ngang nhưng không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường; các hành vi dừng, đỗ, quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang...

CSGT sẽ thực hiện xử lý thường xuyên, liên tục, nghiêm minh với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Để nâng cao hiệu quả, CSGT sẽ sử dụng hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các hình ảnh phản ánh do người dân cung cấp, đăng tải trên mạng xã hội.