CSGT TP.HCM phạt nguội gần 84.500 trường hợp: Vì sao tăng mạnh?

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua hệ thống giám sát tự động kết hợp ghi nhận trực tiếp trên đường, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý phạt nguội gần 84.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng gần gấp 3 lần, cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng công nghệ trong giám sát giao thông.



Số trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ trong 3 tháng đầu năm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì sao CSGT TP.HCM phạt nguội "tăng chóng mặt"?

Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08 cho rằng, số lượng vi phạm được phát hiện tăng cao không đồng nghĩa với việc ý thức người tham gia giao thông giảm sút, mà chủ yếu đến từ việc nâng cao năng lực giám sát thông qua ứng dụng công nghệ.



Theo thượng tá Bình, cùng với việc mở rộng mạng lưới camera và nâng cấp hệ thống kỹ thuật, CSGT đã đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh, qua đó nâng cao đáng kể khả năng phát hiện các hành vi vi phạm trên diện rộng.

"So với cùng kỳ năm trước, số trường hợp vi phạm được phát hiện đã tăng khoảng 3 lần. Đây là kết quả trực tiếp từ việc nâng cao năng lực giám sát", thượng tá Bình cho biết.

Bên cạnh đó, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống giám sát, giữa các địa phương và đơn vị chức năng cũng góp phần quan trọng trong việc nhận diện, truy xuất và xử lý vi phạm một cách đầy đủ, chính xác hơn.

Hệ thống camera giám sát phủ khắp thành phố, nâng cao khả năng phát hiện hành vi vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nếu trước đây nhiều hành vi vi phạm có thể bị bỏ sót do phụ thuộc vào lực lượng tuần tra trực tiếp, thì nay, với hệ thống giám sát hoạt động liên tục, hầu hết các trường hợp đều được ghi nhận.

Ở góc độ người tham gia giao thông, đại diện Phòng CSGT cho rằng tâm lý chủ quan, vội vã vẫn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến vi phạm. Thực tế cho thấy, không ít người điều khiển phương tiện cho rằng có thể tranh thủ vượt đèn vàng, chạy nhanh hơn quy định trong quãng ngắn hoặc rẽ vào đường cấm mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, với hệ thống camera hoạt động 24/24, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý sau đó.

Từ thực tế này, theo thượng tá Bình, phạt nguội không chỉ là công cụ hỗ trợ xử lý vi phạm mà còn góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, buộc người tham gia giao thông phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngay cả khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường.

Gần 2.000 camera giám sát ngày đêm

Hiện nay, lực lượng CSGT TP.HCM đang vận hành, khai thác mạng lưới giám sát với gần 2.000 camera. Hệ thống này được bố trí rộng khắp khu vực trung tâm, các tuyến quốc lộ và nhiều khu vực lân cận, tạo thành mạng lưới giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, các hành vi vi phạm phổ biến bị phát hiện qua hệ thống camera chủ yếu là chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng, đỗ xe không đúng quy định. Ngoài ra, các lỗi như đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều hoặc không tuân thủ hệ thống biển báo vẫn diễn ra.

Ở khu trung tâm, hầu hết các đường đều có camera giám sát, xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, một số hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao như điều khiển xe máy lên vỉa hè, dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông cũng bị hệ thống giám sát ghi nhận. Điều này cho thấy khả năng bao quát của hệ thống camera ngày càng toàn diện, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm ngoài tầm kiểm soát.

Thực tế cho thấy, việc tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh. Khi khả năng bị phát hiện không còn phụ thuộc vào sự hiện diện trực tiếp của lực lượng chức năng, mỗi người điều khiển phương tiện buộc phải tự giác tuân thủ quy định trong mọi tình huống.

Theo lãnh đạo PC08, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tại TP.HCM luôn ở mức cao, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và phạt nguội được xem là giải pháp quan trọng nhằm kéo giảm vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, hướng tới môi trường giao thông an toàn và bền vững.